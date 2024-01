La comunicadora Kiara Romero se realiza la cirugía número 21

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.

La comunicadora Kiara Romero fue sometida a la cirugía número 21 y habló con optimismo de su recuperación.

En 2018, Romero intentó suicidarse lanzándose del cuarto piso tras padecer un cuadro de depresión.

Hoy se describe como alguien que ha "renacido" y enfrenta con fortaleza las secuelas y cicatrices, así como las múltiples cirugías en su pierna a las que se ha sometido desde entonces.

En una serie de fotografías, en las que se destacan una con su hijo fruto de su matrimonio con el pelotero Carlos Paulino, en otra una pintura de Jesús, la comunicadora hizo una importante reflexión.

"Tengo un año y medio luchando con una complicación en mi pierna, ayer me realizaron mi cirugía #21, la misma es una victoria, un paso muy importante para mi recuperación y, a pesar del dolor durante todo este tiempo, que de verdad ni se lo imaginan, mi sonrisa no se ha borrado", expresó.

Dijo que mantiene una mentalidad optimista a pesar de los momentos difíciles. "Me miro al espejo, me hablo directamente y me recuerdo que esto también pasará".

"Renunciemos a todo lo que nos perturba internamente, a todo lo que trae caos y ruido a nuestra vida y mejor llenémonos de FE, para que la misma traiga paz. Démonos permiso de ver lo positivo de la situación por más difícil que se vea el panorama. Dios puede manifestarse y hacer milagros sin importar las circunstancias pero debemos tener la actitud correcta".

"Todos los días trabajo en ello y duermo tranquila porque mi confianza está depositada totalmente en Dios, en mi equipo médico y en el amor de las personas que también amo, mi circulo es pequeño pero GRANDE, ellos son los instrumentos que Dios usa en mi vida aquí en la tierra, ese es otro detalle, cuiden de quienes se rodean, porque no todo el que te sonríe y te abraza tiene buenas intenciones", añade en el mensaje.

Invitó a llenarse de fe. "Démonos permiso de ver lo positivo de la situación por más difícil que se vea el panorama, Dios puede manifestarse y hacer milagros sin importar las circunstancias pero debemos tener la ACTITUD CORRECTA".

"Tu vida cambiará el día que tu decidas cambiar y no olvides que Dios puede convertir las ruinas en obra de arte no importa lo destrozadas que esten. Si tu mente quiere renunciar dile: CAMINA #vozdeyailin (Es broma) ", finalizó.