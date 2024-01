Hermana de Anuel arremete contra Yailin: "Di la verdad"

Jliany, la hermana de Anuel AA, ha salido a la palestra criticando a Yailin y contando detalles de la ruptura.

En un video que ya han compartido varios medios como Despierta América o El gordo y la flaca, la joven arremete sin piedad contra Yailin, dando a conocer la supuesta razón por la que Anuel la dejó.

"Di la verdad. ¿Por qué tú no dices la verdad en las redes sociales?", comienza este video donde responde a las declaraciones de Yailin sobre su ex, al que ha señalado de no ejercer como padre de su pequeña Cattleya.

"Anuel mantiene a sus hijos, él mantiene a sus hijos porque yo sé eso, a ti te gusta decir muchos embustes", prosigue la joven molesta.

Hasta tal punto, que termina confesando el motivo por el que supuestamente el urbano decidió cortar su relación.

"Di la verdad. Que tú le robaste a él y por eso fue que te dejó... Tú no dices la verdad, tú no dices que estabas robando a Anuel por eso es que él te soltó en banda, porque tú y tu madre son unas pillas", prosiguió.

Yailin criticó a Anuel

Como reseña People en español , el pasado verano, Yailin acusaba al padre de su hija a través de sus historias de Instagram, no solo de maltrato durante su embarazo, sino también de no recibir apoyo económico .

