La escandalosa razón por la que la ganadora de Miss Japón perdió la corona

Karolina Shiino, una modelo de 26 años, ha generado una gran polémica en Japón debido a su coronación como Miss Japón. A pesar de no lucir como una nativa del país, perdió la corona debido a su relación con un hombre casado.

Karolina Shiino, nacida en Ternopil, Ucrania, se convirtió en el centro de atención en Japón en las últimas semanas.

Ganó el título de Miss Japón el 22 de enero, convirtiéndose en la primera persona de origen europeo en ganar el concurso de belleza después de obtener la ciudadanía japonesa en 2022. Shiino se crió en Japón desde los cinco años.

Nacida el 24 de agosto de 1997, Karolina Shiino es hija de padres ucranianos y nació a más de 8,000 kilómetros de su actual ciudad, Nagoya, en Japón.

Su madre, Svitlana, se divorció de su padre y se mudó al país oriental, donde conoció a un hombre japonés con quien se casó y quien le dio su apellido a Karolina.

"En muchas ocasiones no me han aceptado como japonesa, pero estoy agradecida por haber sido reconocida como tal hoy. He enfrentado barreras raciales y ha sido un desafío ser aceptada como japonesa", dijo Karolina Shiino en su discurso tras ganar el título de Miss Japón.

El triunfo de Karolina Shiino trajo a la memoria la victoria de Ariana Miyamoto hace diez años, quien se convirtió en la primera mujer de ascendencia mestiza en ser coronada Miss Japón.

En ese momento, Miyamoto generó controversia debido a la ascendencia afroamericana de su padre, pero su elección fue aceptada debido a su ascendencia japonesa por parte de su madre.

El caso de Karolina Shiino difiere del de Ariana Miyamoto. Karolina es 100 % caucásica y nació en Ucrania, sin tener familiares de sangre en Japón. Desde los 15 años, ha trabajado como modelo en revistas de moda, eventos publicitarios y anuncios de televisión, impulsada por su gran belleza física.

En su discurso, Karolina Shiino recordó cómo desde muy joven fue molestada en la escuela por tener "el pelo de otro color y una nariz más grande". A pesar de ser rubia y mucho más alta que sus compañeros, logró ingresar a la Facultad de Letras de la Universidad Meiji Gakuin en Tokio.

Muchos japoneses no estuvieron de acuerdo con la elección de Karolina Shiino como Miss Japón. Algunos señalaron que no representaba los "estándares de belleza" de las mujeres japonesas, mientras que otros afirmaron que su coronación fue una decisión política. "Si hubiera nacido en Rusia, no habría ganado", destacó un usuario en 'X'.

A pesar de las adversidades debido a sus orígenes ucranianos, Karolina Shiino demostró su talento y logró destacarse, demostrando que cualquier mujer puede ser considerada en una sociedad que la ha acogido desde muy joven, integrándose a sus costumbres, cultura y lengua incluso más que a su país natal.

"Me presenté al concurso porque mi objetivo era crear una sociedad donde las personas no sean juzgadas por su apariencia", afirmó Karolina Shiino, agradeciendo a los jueces por elegirla como Miss Japón a pesar de las estrictas leyes de inmigración, el aislamiento cultural y la etnia homogénea que aún prevalecen en la sociedad japonesa.

Pocos días después de ganar el título de Miss Japón, Karolina Shiino perdió la corona. El 31 de enero, la revista local Shukan Bunshun publicó un artículo revelando que la modelo estaba en una relación con un médico e influencer casado.

"No sabía que era casado"

Según la BBC, los organizadores defendieron a Shiino afirmando que ella no sabía que el hombre estaba casado, pero la propia ucraniana-japonesa decidió confesar su controvertido romance, admitiendo que sí conocía la situación familiar del médico, tal como lo había afirmado la revista.

"Ella se disculpó por haber mentido y los organizadores aceptaron su renuncia al título", dijo la Asociación Miss Japón según informó la cadena internacional.

En ese sentido, Karolina Shiino difundió un comunicado en sus redes sociales donde se disculpó con la esposa del médico y admitió que mintió debido al pánico que sentía ante la posible publicación en su contra. "Lamento enormemente los problemas que he causado y haber traicionado a quienes me apoyaron", afirmó.

La renuncia de Karolina Shiino al título de Miss Japón se produce como consecuencia de los cuestionamientos que surgen en la sociedad japonesa cuando una mujer tiene relaciones extramatrimoniales, especialmente si es una figura pública.

Shiino fue la ganadora número 56 del concurso de belleza en Japón, pero también la más polémica que se recuerde en el país nipón debido a todo lo ocurrido en los últimos días.