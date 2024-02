El video de Shakira y Alejandro Sanz desde un salón de belleza que se ha vuelto viral

Los cantantes y amigos Shakira y Alejandro Sanz protagonizaron un momento que sacó risas y nostalgia a sus seguidores.

La intérprete de "La bicicleta" fue la encargada de revelar este clip "íntimo".

Shakira y Alejandro Sanz estaban juntos lavándose la cabeza en un salón de belleza, demostrando complicidad y dejando a muchos con la pregunta: ¿viene otra colaboración?

"La tortura" es una de las grandes colaboraciones de la música latina y fue grabada por ambos.

En el video, la cantante colombiana insta al español (que tiene el cabello teñido de rubio) a que se haga un cambio de imagen.

Reclinados en sillones para lavado de cabello y colocados lado a lado ambos artistas aparecieron en múltiples videos hablando de la transformación que estaba ocurriendo con el artista madrileño.

"Así si me gusta ir a la pelu", exclamó ella tomándole la mano a su amigo. "Me ha cambiado el look es que le gusta cambiarme el look. Soy como su juguetito y me va cambiando cositas", se le escucha decir a él sonriente mientras habla con alguien que se escucha fuera de cámara.

"Tú te tienes que dejar guiar de mí para el tema del look, soy tu asesora", prosiguió la cantante colombiana. "Estás pa' eso" respondió él.

Shakira and Alejandro Sanz ?? pic.twitter.com/IV5pn0TsAA — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) February 13, 2024

Viene nueva música

Ya sea con Alejandro Sanz o no, lo que está claro es que viene nueva música de parte de la barranquillera.

Uno de los anuncios que hizo Shakira previamente es que viene nueva gira y nuevo álbum.

La colombiana ya ha presentado varios de los sencillos con los que contaría este nuevo álbum como fueron Music Sessions #53, Monotonía, Acróstico y TQG en colaboración con Karol G.

Así las cosas, Shakira habría confirmado el estreno de dicha producción de estudio en la noche del 11 de febrero, durante la realización del SuperBowl, confirmado así su regreso triunfal a la música.

Las pistas que entregó la colombiana fueron la publicación de un video en su cuenta de Instagram, en el que se percibe la imagen de un diamante y algunos de los lanzamientos que hizo en 2023.

Además, de fondo se pueden escuchar los acordes que forman parte del éxito Music Sessions #53, que de inmediato transporta a sus seguidores a la frase: "Una loba como yo no está pa´ novatos [...] Una loba como yo no está pa´ tipos como tú".