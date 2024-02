"Es el día más ridículo del año": lo que opina Kate del Castillo de San Valentín

Para muchos, San Valentín es un día para agradar a las personas amadas; para otros, no es más que una fecha comercial. En este último grupo se encuentra Kate del Castillo, quien compartió un video en sus redes sociales en el que explota en contra del Día del Amor y la Amistad.

"Yo siento que hoy es el día más ridículo del año. ¿Qué es eso de que todos se vistan de rojo o de rosita diciéndose cosas bonitas?, además del consumismo tan tonto", dice la actriz mexicana en el clip compartido con sus más de 10 millones de seguidores en Instagram.

La protagonista de "La reina del Sur" mostró su molestia porque las mujeres llegan a sentir presión por no recibir un regalo en este día si no tienen pareja. "Eso les puede, de verdad, doler. O sea, no me parece bien", refiere.

Kate resalta que lo único que encuentra positivo de este día es que también se celebra la amistad. "Qué padre la amistad y eso sí, está muy bien, pero la verdad es que... No sé, el día más ridículo del año es hoy", sostiene, antes de finalizar felicitando a sus seguidores. "Pues no sé... Les deseo que la pasen increíble con su novio, novia o amigas. Feliz 14".

Críticas

Al momento, la publicación de la actriz cuenta con más de 130,000 ´Me Gusta´ y 11,000 comentarios, la mayoría de ellos en desacuerdo con Kate.

"Pues no lo festejes y ya, reina", "No estoy de acuerdo, me parece bonito celebrar el amor" o "Como va este mundo tan frío es mejor incentivar al amor, la unidad y la empatía y no llamar ridículo a un día de expresiones cariñosas", son algunos de los comentarios que figuran en el post.

Algunos seguidores incluso se tomaron el atrevimiento de decir que su rechazo hacia este día es porque no le ha ido bien en el amor. "Ay mija, cuánto daño te han hecho", "Todo porque a ella no le llevan flores ni chocolates", "Espero que tengas pareja el próximo 14 de febrero para que no te sientas así", escribieron otros internautas.