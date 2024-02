Estos famosos rechazaron trabajar con Jennifer López en su nuevo documental

La cantante y actriz Jennifer López promueve su nuevo proyecto en 2024 compuesto por el álbum "This Is Me ... Now" y el documental "The Greatest Love Story Never Told", en el cual la artista de 54 años narra su viaje de dos décadas hacia el amor propio y la plenitud que dice sentir ahora tras reencontrarse y casarse con Ben Affleck.

Sin embargo, el lanzamiento pasó por momentos agridulces pues varios famosos rechazaron trabajar con ella, aunque no por nada malo.

Según informaciones, Taylor Swift rechazó salir en "The Greatest Love Story Never Told" disponible en Amazon Prime, debido a que estaba ocupada con su gira "Eras", y Ariana Grande, en pleno rodaje de Wicked en Londres.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/28/bad-bunny-y-jennifer-lopez.jpg Bad Bunny y Jennifer López. (FUENTE EXTERNA)

Ellas no fueron las únicas. Los actores y cantantes Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Lizzo, Vanessa Hudgens y Snoop Dogg tampoco participaron por compromisos previos.

Hasta los latinos Bad Bunny y Anthony Ramos también declinaron la invitación.

Otra que estaba supuesta a hacer un cameo era Khloé Kardashian, pero se retiró a último momento.

A pesar de los rechazos, JLo se mantuvo positiva y madura, según informa People en Español.

En una conversación con su manager, Benny Medina, reconoció que, aunque nadie quería rechazarla, en la industria del entretenimiento las decisiones se basan en la disponibilidad y el ajuste al proyecto.

Los que dijeron presente

La película documental finalmente se estrenó con un elenco estelar, incluyendo a Sofía Vergara, Jane Fonda, Lin-Manuel Miranda, Billy Eichner, John Leguizamo, Trevor Noah y Kim Kardashian.

La "Diva del Bronx" reconoció que nadie quería rechazarla, pero como alguien que ya lleva mucho tiempo en el negocio, "sabe que la gente pasa de un proyecto si no cree que el guion está a la altura".

El romance con Ben

Según se ha informado, ella misma financió el proyecto de 20 millones de dólares. El documental narra la versión de JLo de la razón de la ruptura con Ben hace dos décadas. Mencionó la naturaleza pública de su relación y el duro escrutinio de los medios de comunicación.

"Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda", contó Jen a su equipo en una escena. "Teníamos planeada una gran boda, como 14 acomodadores y damas de honor, y tres días antes, simplemente nos desmoronamos bajo la presión. Creo que todos seguimos pensando, estoy bien, he pasado por estas cosas. Si eres como yo, te lo quitas de encima y simplemente haces lo tuyo y conquistas el mundo", relata.

Tanto el álbum "This Is Me ... Now" y el documental "The Greatest Love Story Never Told" forman parte de las novedades de este 2024 de la artista que comenzará su gira mundial.