Productor musical acusa a Sean "Diddy" Combs de agresión sexual

Sean "Diddy" Combs fue demandado el lunes por un productor musical que lo acusó de agresión sexual y obligarlo a tener relaciones sexuales con prostitutas.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Nueva York, acusa a Combs de casos repetidos de tocamientos no solicitados y contacto sexual. También alega que el hombre tuvo que trabajar en un baño mientras Combs se duchaba y caminaba desnudo.

Un abogado de Combs calificó los eventos descritos en la demanda como "pura ficción".

"Tenemos pruebas abrumadoras e indiscutibles de que sus afirmaciones son mentiras completas", dijo el abogado de Combs, Shawn Holley. "Abordaremos estas acusaciones en los tribunales y tomaremos todas las medidas apropiadas contra aquellos que las hagan", agregó.

Un abogado, Tyrone Blackburn, que presentó la demanda en nombre del productor, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que consientan en ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente.

Te puede interesar

En la demanda, el productor afirma que Combs le obligó a solicitar prostitutas y lo presionó para tener relaciones sexuales con ellas. También describió un momento en el que se despertó en la cama con dos trabajadoras sexuales, sospechando que había sido drogado.

La reclamación legal es una de las varias demandas por agresión sexual presentadas contra Combs en los últimos meses, incluida una demanda de la cantante de R&B Cassie que se resolvió el año pasado.

Otro de los acusadores de Combs fue una mujer que dijo que el productor de rap la violó hace dos décadas cuando tenía 17 años.

Reacción

Combs ha negado las acusaciones. En una declaración de diciembre, dijo que las afirmaciones "repugnantes" habían sido hechas por personas "que buscaban un día de pago rápido".

ha negado las acusaciones. En una declaración de diciembre, dijo que las "repugnantes" habían sido hechas por personas "que buscaban un día de pago rápido". "Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad".