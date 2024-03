Huchi Lora desmiente depositara demanda a productores de la película "Asalto al Progreso"

El periodista Huchi Lora desmintió este lunes ser el autor de la demanda a los productores de la película dominicana "Asalto en Progreso" interpuesta por el abogado Cirilo Guzmán, por la supuesta utilización "no autorizada de signos distintivos registrados y derechos de autor consentidos".

En dos post en su cuenta de X, Lora escribió: "Me acabo de enterar de una versión publicada en redes sociales y en algunos medios informando que he intimado o demandado a los productores de una película sobre el asalto al Banco del Progreso".

Explicó que hace casi una década el señor Cirilo Toribio "me propuso hacer una película basada en mi libro Fuga o Muerte, acerca de ese episodio. Fue el tercero que me lo propuso y a todos les dije que no me interesaba. Me propuso entonces comprar los derechos del libro y accedí. Es todo".

El trágico hecho, en el que se basa la cinta dominicana que se estrenará el próximo 2 de mayo, ocurrió en 1993 cuando el médico cirujano Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez, con una careta de payaso, perpetró un fallido asalto al banco, permaneciendo dentro de dichas instalaciones por más de 12 horas luego de que la policía rodeara el lugar. El hecho mantuvo en vilo a la población dominicana, ya que se estaba transmitiendo en vivo.

Varias personalidades de la época se ofrecieron para mediar, entre estuvo el padre Francisco Reus; el director del periódico El Nacional, Radhamés Gómez Pepín; el comunicador Freddy Beras Goico; el entonces alcalde de Santo Domingo, Rafael Corporán de los Santos, y el periodista Huchi Lora.

Luego de más de 12 horas, el asaltante intentó salir del lugar tomando como rehenes a tres mujeres y al periodista Huchi Lora. De esta experiencia escribió en el libro "Fuga o muerte".

Sobre la demanda

La intimación fue realizada por GT Films y Cirilo Michael Toribio Corniel en contra de La Aldea Studio, Francisco de Jesús Disla Ferreira (El Indio), Anna Iris Gómez, Josell Hernández quienes, según el querellante, ya habían sido advertidos de la existencia de los derechos registrados.

En el documento, intiman a todos los requeridos a "abstenerse utilizar, vender, comercializar, transmitir, obsequiar, divulgar, promocionar, realizar premiere de películas, proyectar películas, de marcas y derechos registrados, como la careta y sus colores reivindicados en ONAPI según registro de Marca Mixta de la ONAPI no. 232593, los registros de registro de la ONDA no. 0007059 y no. 000945, y derechos de autor cedidos por Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi Lora) a Toribio Corniel.

Tuit de Huchi Lora

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/04/huchi-lora-tuit.jpg Los mensajes publicados por Huchi Lora. (TWITTER)

La cinta

Con una co-producción con Aldea Studios, el director y actor Josell Hernández ha reunido un elenco estelar de la industria cinematográfica dominicana para dar vida a esta historia, incluyendo a figuras destacadas como Pepe Sierra, María Castillo, Hony Estrella, Irving Alberti, Richard Douglas, Francis Cruz y Jochy Santos.