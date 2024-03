Autopsia revela Masuimi Max, modelo de Playboy, murió por sobredosis de cocaína y fentanilo

La modelo de Playboy y Maxim Masuimi Max murió a causa de una sobredosis accidental de cocaína y fentanilo, según ha podido averiguar TMZ.

La muerte ha sido oficialmente declarada como un accidente más de un mes después de su impactante fallecimiento. "Tal como nos comentó la policía previamente, Masuimi, que también era actriz, fue descubierta sin vida en su casa de Las Vegas el 25 de enero."

En ese momento, las autoridades dijeron que no sospechaban de crimen violento, pero se puso en marcha una investigación.

La carrera de la modelo comenzó a principios de la década del 2000 y la llevó a aparecer en varias publicaciones importantes como Playboy, Maxim, Alt Magazine y Bizarre Magazine, entre otras.

Aunque Masuimi nunca alcanzó el estatus de estrella de la actuación, en su página de IMDB figuran varios créditos en películas como "Cornman: American Vegetable Hero" y "Giantess Battle Attack".

Incluso actuó junto a Samuel L. Jackson e Ice Cube, después de haber jugado un papel no acreditado en la película de acción de 2005 'xXx: State of the Union'. Por si no lo saben, se puede ver a Masuimi en la película como la novia del rapero Xzibit.

Su crédito más reciente fue en 2023 para una película de terror indie, titulada 'Protege Moi', en la que interpretó al personaje de Mercel.

Más

Como revela TMZ, antes de su fallecimiento, Masuimi se convirtió en una influencer. Había adquirido más de 300K seguidores en Instagram. También publicó videos de burlesque inspirados en el horror y tutoriales de maquillaje en YouTube, que permanecen en línea luego de su muerte.