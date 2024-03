El sobrino de Ricky Martin solicita retirar la contrademanda contra su tío por daños

Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, notificó este miércoles su intención de retirar la contrademanda en contra del cantante, en la que solicita diez millones de dólares por daños por "conducta sexual no consesual".

El pedido de Sánchez Martin al juez Arnaldo Castro Callejo fue presentado durante una vista de seguimiento por la demanda civil que presentó a su vez su tío en su contra en 2022 por un monto de al menos 20 millones de dólares por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.

"Quisiera solicitar la desestimación sin perjuicio de mi parte de la demanda", dijo Sánchez Martin en medio de la vista de estatus que se llevó a cabo por videoconferencia.

Ante ello, el juez Castro Callejo le recomendó que esa determinación debería hacerse por medio de un abogado que lo asesore y con el que no cuenta desde enero pasado.

"Si usted lo que me está mencionando es que quiere desistir de su reconvención, le sugeriría que se oriente con un abogado sobre esa determinación", le explicó el magistrado a Sánchez Martin.

Sánchez Martin participó hoy de la vista de seguimiento sin representación legal y alegó que por problemas de salud y otras cuestiones no ha logrado contratar un letrado, luego de que en enero pasado prescindió del abogado Michael Corona.

El pasado 8 de marzo, el demandado debía informar al tribunal quién era su nuevo abogado.

"En cuanto a conseguir representación legal, le informo, su señoría, que lo he intentado. Estoy haciendo las gestiones para conseguir representación legal. No he tenido éxito hasta el momento, pero no ha sido por falta de intentos", dijo Sánchez Martin.

El juez recordó que ya le dieron dos meses de margen y otorgó a Sánchez Martin un plazo adicional de 15 días para conseguir abogado, o el tribunal procederá a imponer sanciones.

"Si las sanciones económicas no surten efecto, se le adelanta que el tribunal podría llegar a imponer sanciones adicionales como rebeldía o eliminar alegaciones", advirtió Castro Callejo.

La próxima vista del caso se fijó para el próximo 30 de abril.

Las controversias judiciales comenzaron en julio de 2022, cuando le fue concedida a Sánchez Martin una orden de protección contra su tío, que fue luego archivada.

Tras varias demandas y contrademandas, el Departamento de Justicia de Puerto Rico informó el pasado 8 de diciembre que Ricky Martin no enfrentará cargos por presuntamente cometer agresión sexual ni violencia doméstica contra su sobrino.