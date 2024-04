Fausto Mata sigue batallando contra la depresión: "Soy una máscara con las personas en la calle"

Línea de ayuda: El departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública posee la línea de información sobre la depresión en el 809-544-4223.

El comediante y actor Fausto Mata volvió a sincerarse sobre la salud mental y otros problemas de salud luego de que en 2021 confesara que padece depresión y ansiedad.

Expresó que "soy una máscara con las personas en la calle".

Indicó que vive en una rutina laboral y social, aparte de que está separado de la madre de sus hijos. "Llego a mi casa, me siento, prendo la TV, como algo, como no tengo pareja, yo soy un comedor de comida chatarra... soy una persona fría, solo soy una máscara con la gente en la calle", narró.

"Ahora mismo como que no me importa nada", acotó.

En una entrevista en vivo este domingo en el programa "Más Roberto", Mata agregó que la nueva película en la que participará junto a Frank Perozo lo tiene entusiasmado, al igual que proyectos de ese tipo. También afirmó que la muerte del comediante y actor Víctor Pinales le afectó.

Aclaró que ha estado buscando ayuda profesional de psiquiatras y neurólogos.

El comunicador Albert Mena, que abrazó el cristianismo hace unos años, lo instó a acercarse a la fe y dijo que se mantiene orando por Fausto Mata.

"No me cansaré de seguir buscándote e insistiendo. Debemos orar por Fausto para que sea un hombre renovado y pueda llenar ese vacío que tiene por la palabra de Dios", expresó Mena.

Continúan los temblores

En la entrevista de este domingo en "Más Roberto", el actor informó que continúa padenciendo temblores.

Lo mismo dijo en mayo de 2021 cuando confesó durante una entrevista en el programa Zoombando de Manolo Ozuna que sentía temblores y mareos, por lo que se sometió a una resonancia magnética.

Durante ese conversatorio reveló que como vive solo tuvo que ser socorrido por un empleado de la torre y que un taxista lo llevó a un centro de salud.

El 7 de julio de ese año, Mata sorprendió a sus fanáticos al colgar en su cuenta de Instagram una foto utilizando alrededor de su pecho un monitor Holter, que sirve para hacer un seguimiento del ritmo cardíaco durante períodos de 24 a 72 horas.

"No hay ningún diagnóstico, me están monitoreando y si Dios quiere todo estará bien y si no lo está, también se lo diré...", dijo el comediante.

Seis días después, el 13 de julio, Fausto reveló el contenido de los resultados de sus estudios y análisis. Todos los problemas de salud que afectan su cotidianidad, en su mayoría, son una respuesta a la depresión.

"Sufro de colesterol. A pesar de no tener un cuerpo ancho, tengo una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar mediante una operacioncita un poco invasiva, y la vamos a hacer gracias a Dios. Alguito en la tiroides, tengo presión alta y soy un tipo depresivo... a pesar de que hago comedia, yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, que me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo. Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema", expresó.