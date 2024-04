Alex Rodríguez evita hablar de cualquiera de sus ex, incluyendo JLo: "Yo no me acuerdo de eso"

El expelotero Alex Rodríguez es de los que dicen "Lo pasado, pasado" como la famosa canción de José José.

En una entrevista con Raúl de Molina para el programa "El gordo y la flaca" declinó hablar sobre sus romances pasado, siendo considerado un 'playboy' en el mundo del entretenimiento internacional, sin quitarle mérito a su éxito como pelotero.

Rodríguez no quiso hablar de ninguna pareja pese a la insistencia de Raúl al preguntarle por Madonna, Cameron Díaz, Sofía Vergara y la misma Jennifer López, con quien estuvo comprometido.

"Tiene que ser alguien muy loco", respondió entre risas al ser preguntado sobre sus famosas parejas.

Al mencionarle a Madonna y JLO, A-Rod soltó: "Yo no me acuerdo de nada de eso, yo me acuerdo de jugar pelota".

Reiteró que se encuentra bien y feliz. "Lo importante es que ahora la cosa está muy buena, estamos tranquilos, y la historia es lo que uno aprende en la escuela".

Alex Rodríguez y Jennifer López duraron cuatro años de relación y se comprometieron en matrimonio en 2019, el día del cumpleaños 49 de la "Diva del Bronx". Rompieron en 2021. Posteriormente en 2022 la intérprete de "Dance again" contrajo matrimonio con Ben Affleck.

Rodríguez presentó a su nueva novia, Jaclyn Cordeiro en diciembre de 2023. Alex celebró sus vacaciones de la pasada Navidad en Casa de Campo, La Romana, junto a sus hijas Natasha y Ella y Jaclyn.

La novia de Alex Rodríguez es una gurú fitness canadiense con su propio programa de acondicionamiento físico. Ella lo ayudó a retomar la vida saludable.

"Tú sabes que yo tengo mis dos hijas y tengo mi trabajo, y la comunidad que hago en el trabajo que hago con la universidad de Miami... Gracias a Dios, Raúl, yo nunca he estado más tranquilo y feliz", afirmó.

El también comentarista deportivo se encontraba promocionado ser imagen de la marca de desinfectantes Lysol.

