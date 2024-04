Hallan muerto en piscina a "instagramer" dominicano "Pequeño te amo"; familiares piden investigar

Conocido en redes sociales como "Pequeño te amo", el creador de contenido José Manuel Coronado Uribe (Joselito) falleció este jueves tras supuestamente ahogarse en una piscina ubicada en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este.

Sus familiares solicitaron a las autoridades abrir una investigación sobre las circunstancias en las que perdió la vida el joven con enanismo, aún no esclarecidas, según expresaron a través de las cámaras de Noticias Telemicro.

"Yo quiero que los amigos me digan, los que andaban con él, cómo fue todo, porque él siempre andaba con muchos amigos, ¿dónde están los amigos? Él nunca andaba solo... A mí que me expliquen bien que yo no entiendo", dijo llorando la madre de José Manuel.

El joven de 28 años participó en el videoclip del tema "La Pampara" de Kiko El Crazy, que cuenta con más de 24 millones de reproducciones.

José Manuel compartía videos de corte humorístico, fotos de los paseos con sus amigos, e incluso, algunas imágenes disfrutando en una piscina. En YouTube contaba con 45,500 suscriptores.