Cardi B revela que se siente "ofendida" cuando la llaman mexicana

La famosa cantante estadounidense de origen dominicano Cardi B. expresó su molestia cuando es confundida con una persona mexicana y dijo que "se siente ofendida" cuando ello pasa.

"Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana", enfatizó Cardi B durante dicho Live en su cuenta de Instagram.

"Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán", comentó la exesposa de Offset, padre de sus dos hijos.

Entiende que con esa comparación se busca borrar su identidad, de la cual se siente muy orgullosa.

"No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana", planteó Belcalis Marlenis Almánzar, nombre real de la artista.

De acuerdo a la intérprete de "Wap" y "I Like It", no es nada agradable que la llamen "mexicana" y menos acompañada del adjetivo "sucia", como afirmó que le ha pasado.

"La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana", señaló en su cuenta.

Dijo que las culturas mexicana y dominicana son muy diferentes, aunque los países sean latinos y en ellos se hable el idioma español.

Cardi B lanzó hace poco una colaboración con la cantante Shakira. El tema se llama "Puntería" y forma parte del álbum de la colombiana "Las mujeres no lloran".