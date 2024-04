Laura Flores sufre microinfarto cerebral tras tratamiento estético

La actriz mexicana Laura Flores sufrió hace unas semanas un microinfarto cerebral a raíz de un tratamiento que se hizo para tratar las várices.

La propia actriz fue quien hizo la revelación en su cuenta de Instagram. "La semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia en la noche me dio un microinfarto cerebral", comentó la intérprete de 60 años.

Agregó que la escleroterapia es una tratamiento donde "te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas" y "me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años".

Flores, quien interpreta a Gracia en la telenovela "Tu vida es mi vida" de Univision, siguió relatando que estaba con su hermana en la casa viendo televisión cuando se le paralizó su brazo derecho.

"No lo podía mover. [También] se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Entonces yo quería hablar y no podía, era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla que fue después de aproximadamente 40 segundos pude gritar 'doctor'. Fue lo que grité", relató.

Estuvo hospitalizada

"Me llevaron al médico y me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos, a mi casa porque allá tengo mi seguro. Me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor en el corazón para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro", se sinceró Flores.

La actriz decidió compartir su testimonio para enviar un mensaje de concientización.

"Si ustedes están pensando en hacerse un tratamiento de este tipo les sugiero a partir de mi experiencia y aprendizaje, después de ser analizada por neurólogos y por cardiólogos, que vayan con un angiólogo. No vayan con un doctor milagro, no vayan con un dermatólogo, vayan con un angiólogo para que les haga un estudio profundo de su salud y su propensión a generar un coágulo. Porque no importa que las jeringuillas sean muy superficiales... te puede pasar lo que me pasó a mí y a mí me lo hizo un dermatólogo certificado de hospital", finalizó.

De acuerdo con Mayo Clinic, los microinfartos cerebrales son causados por una obstrucción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro, lo que puede provocar síntomas temporales similares a los de un accidente cerebrovascular mayor.

La publicación detalla que para prevenirlo es importante llevar una vida mental y socialmente activa, que la persona realice ejercicio físico y siga una dieta sana y equilibrada.