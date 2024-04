La verdad sobre la participación de Amara La Negra en Miss República Dominicana 2024

"Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de tener que confesarme y bueno, aquí les va: ¡no, no, no voy a estar concursando en el Miss República Dominicana!", con estas palabras, la cantante, presentadora de televisión y bailarina dominicana, Amara la negra desmintió los rumores de que se convertiría en candidata del concurso que busca otorgar la segunda corona de Miss Universo a esta media isla.

Añadió: "Aunque yo sé que los videos se han hecho virales, el pueblo lo ha pedido; he tenido muchos comentarios de aceptación y buenos deseos, pero no, no estaré concursando".

Los rumores iniciaron luego de que ella publicara un video en tono de humor, donde llevaba puesto un traje de gala amarillo y de fondo se escuchaba una persona que la presentaba como la representante de San Cristóbal, mientras ella desfilaba con la gracia que la caracteriza.

Reacciones

Como era de esperarse, muchos la elogiaron y hasta se emocionaron por creer que iba a participar en el concurso, luego de que la organización eliminara los requisitos de edad y estado civil, destacando su belleza única y su orgullo por sus raíces dominicanas.

Además, su presencia en el escenario del Miss República Dominicana 2024 habría servido como un mensaje poderoso de inclusión y diversidad en la industria de la belleza.

"El caso es que no estaré concursando. Sin embargo, sí tendré una participación especial", expresó en su perfil de Instagram.