Los románticos mensajes de Giancarlo Beras-Goico y Pamela Sued por sus 15 años de matrimonio

"Hoy hace 15 años y te sigo amando como el primer día. Que Dios nos conceda una vida eterna. Te amo!!", con ese mensaje publicado en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotos de su enlace, el productor Giancarlo Beras-Goico celebró los 15 años de matrimonio con la comunicadora Pamela Sued.

Ella no se quedó atrás y reaccionó al mensaje de su esposo. "Ay dioooo, quiero volver a ese día... el más bello, emotivo y lleno de alegría. Gracias chíchi por estos años, que con sus muy altas y pocas bajas, han sido maravillosos a tu lado. Love u forever and always (SIC)".

Pamela y Giancarlo se conocieron en 2004 y se casaron en 2009. En 2019, celebraron una boda especial por sus 10 años de matrimonio. Al día de hoy, la pareja de figuras celebra 20 años juntos y 15 de casados.

Tras una crisis que abarcó titulares en medios de entretenimiento, en noviembre de 2022, la pareja volvió a publicarse y a comentarse luego de la ausencia en las redes sociales, debido al rumor de que estaban separados y en proceso de divorcio.

Efectivamente así fue, pero lograron pasar esta crisis, reconciliarse y volver a derrochar su amor en fotos y palabras hermosas.

Para acabar de raíz con las especulaciones, fue la propia Sued quien detalló lo concerniente a su relación y dio detalles de cómo se encontraban para esa fecha.

Fue durante una entrevista con Liza Blanco, a quien, sin explicar las razones, Sued confirmó que efectivamente estuvieron separados, pero que decidieron darse una nueva oportunidad tras 13 años de matrimonio.

Más

Confesó que decidió junto a Beras-Goico "ver en qué punto estábamos y dónde estábamos fallando", pero que lo hicieron de "la manera más elegante" por sus familiares y su hijo Alonso. El 2 de mayo de 2009, Pamela y Giancarlo contrajeron nupcias durante una ceremonia de lujo en Punta Cana.

y contrajeron nupcias durante una de lujo en Punta Cana. "Al fin de cuentas, gracias a Dios, este proceso se vivió para hoy en día disfrutar, no de un final porque la historia sigue, sino de un capítulo nuevo, necesitábamos ese tiempo", continuó.