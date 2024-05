El doble oficial del cantante Gilberto Santa Rosa, Luis Adolfo Lecuna Leal, aclaró en redes sociales que fue él quien cantó en la fiesta en una finca cercana a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, en la que se celebraba el cumpleaños del presunto narcotraficante, Celso Moreira.

El imitador de Santa Rosa, conocido como el "Chino Lecuna", aseguró que estaba en Guayaquil, Ecuador, "y que esta madrugada me estuvo presentando en una fiesta privada que fue objeto de allanamiento de la Policía. El artista (Santa Rosa) no estaba en esa fiesta".

El artista puertorriqueño Santa Rosa desmintió anoche los rumores sobre su participación en la fiesta.

El "Caballero de la Salsa", como popularmente se le conoce, indicó que hace aproximadamente un año que no visita ese país y que lo vincularon erróneamente.

"No estoy, no estuve ni estaré en los próximos días en Ecuador. Esa es una noticia totalmente alarmista y sensacionalista donde me incluyen entre algunos artistas que se presentaron en una fiesta de no sé quién en Ecuador", dijo el artista a través de un video que publicó en la red social Instagram.

Informó que llegó la noche del jueves a Boston, en Estados Unidos, junto a su familia para asistir a algunas actividades relacionadas con el doctorado honoris causa que le otorgará este sábado el Berklee College of Music.