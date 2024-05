¿Raphy Pina en libertad?: "De los míos no me olvidaré; mañana a las 10:00 a. m."

Con la característica imagen de un león y la fecha 24 de mayo, el empresario artístico Raphy Pina dio a conocer que su reunión familiar fuera de prisión estaría a punto de concretarse.

"Una carta muchas veces es más que suficiente para sentir esperanzas. De los míos no me olvidaré. Mañana 10 am les cuento, solo por mi canal de difusión #freedom (libertad)".

"Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Hebreos 13:3", agregó.

Hace unos días, el empresario artístico, manejador y pareja de la cantante dominicana Natti Natasha, dio a entender que se reencontraría con su familia el próximo 24 de mayo, así lo publicó en Instagram junto a una imagen de un león.

Te puede interesar Detalles del traslado de Raphy Pina a un Hogar Intermedio en Miami

De acuerdo al medio boricua La Hora Digital, el intérprete había estado bajo permiso de libertad limitada desde la semana pasada.

Más

En enero de este año, la cantante dominicana dio detalles sobre la permanencia en la cárcel de su pareja, el empresario y productor Raphy Pina.

En un podcast con el locutor Enrique Santos, la intérprete de "Sin pijama" reveló que el padre de su hija Vida Isabelle podría salir de prisión en verano de 2024.

"Con Dios por delante ya sale a mediados de este año, a más tardar verano de este año, así que estamos listos, gracias a Dios estoy feliz, esperando ese momento", dijo la intérprete de "La mejor versión de mí".