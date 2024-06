Tamara Martínez y Emilio López, una relación marcada por acusaciones de violencia

Las acusaciones de violencia de género, problemas de salud mental, abuso del alcohol y violencia cruzada han estado presentes en la relación de la comunicadora Tamara Martínez y el abogado Emilio López.

Los "trapitos sucios" han sido ventilados por los propios protagonistas en las redes sociales y de los que se hicieron eco medios de comunicación.

Un año después de que explotara el escándalo de violencia de género entre el abogado y la expresentadora de "Los dueños del circo", las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a Emilio López a un año de prisión suspendida por violencia familiar contra su pareja Tamara Martínez, con quien tiene una niña.

Como condición de la sentencia suspendida, López deberá asistir a un centro conductual, abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas y no molestar a Martínez. De violar esos requisitos, deberá cumplir en la cárcel el dictamen.

López fue detenido hace un año y se le dictó tres meses de privación de libertad, el 16 de mayo del 2023, medida que luego le fue variada en junio, también del pasado año, por prisión domiciliaria.

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado que sentenciaron a un año de prisión suspendida a López son Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo. La decisión se emitió el pasado viernes.

En este caso, diversos profesionales de la conducta, así como de las leyes, describieron lo de Emilio y Tamara como un "síndrome de mujer maltratada".

Un artículo publicado por Diario Libre y citando este término por la psicóloga Leonore Walker, lo define como el patrón de signos y síntomas que sufre una mujer después de haber sido objeto de abusos físicos, sexuales y/o psicológicos en el ámbito de una relación íntima, cuando el compañero ejerce poder y control sobre ella y es capaz de coaccionarla para que haga lo que él decida.

Denuncias de violencia expuestas en redes

La voz de alarma se activó en mayo de 2023 cuando la expresentadora del programa "Los dueños del circo" aseguró que fue violentada por López.

Ella fue noticia luego de que se mostrara golpeada en Instagram y después expresara que se trató de un experimento social tras el video de una discusión con su pareja o ex, el abogado Emilio López.

Posteriormente dijo que la discusión fue real y no "un experimento social" como dijo y reveló que fue obligada a hacerlo y que la estaban "chantajeando".

En un video, donde se muestra visiblemente afectada, esta fue su declaración: "Yo siempre he tenido credibilidad en este país, es lo único que tengo, para nunca hablar mentira... El video dizque un experimento social no es verdad, fue un problema de verdad, estoy haciendo este video porque me están chantajeando".

Al día siguiente su madre, Cesariana Piña, denunció en el programa "El sol de la mañana" que la vida de su hija corría peligro y pidió al presidente Luis Abinader velar por su integridad.

"Ella está viva porque el día que él la estaba ahorcando (tirada en la cama), en su desesperación por no poder respirar, movía los pies y a Emilio se le pegó una patada en su parte íntima, así él se priva y ella se puede quitar", detalló Cesariana Piña en una llamada telefónica al programa radial el año pasado.

La dama denunció que López supuestamente vigilaba a su hija hasta en el baño, por lo que temía que le pudiera quitar la vida. Lo acusó también de agredirla física y psicológicamente, además de despojarla de todos sus bienes.

Emilio López se defendió

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/03/emilio-lopez-1.jpg-whatsapp-image-2023-05-12-at-21.26.58-1-1024x1012.jpeg El abogado Emilio López.

Emilio López acudió al derecho a réplica y dijo que su pareja tenía problemas de depresión desde la muerte de su hija en 2016 (información confirmada por la misma Tamara en múltiples entrevistas), pero que siempre se había preocupado por ella, e incluso cuando se recomendó el internamiento en un centro de salud, él fue quien se hizo responsable de esa situación.

"Yo estoy apoderando al Ministerio Público, porque Tamara ha sido una víctima de esa señora, que ha orquestado esto para perjudicar a la niña, para perjudicar a Tamara que ha sido víctima permanente. Ahora mismo la que tiene el teléfono de Tamara es ella", dijo el también abogado.

Igualmente, aseguró que nunca había golpeado a ninguna de las mujeres con las cuales había tenido una relación.

En el interín

Tras esta situación le dictaron tres meses de prisión preventiva .

. Tamara defendió a Emilio y buscó retirar la querella, el pero el caso siguió de oficio.

La procuradora fiscal Rosalba Ramos advirtió sobre el síndrome de Estocolmo que habría desarrollado la comunicadora.

de que habría desarrollado la comunicadora. "En este caso tenemos a la víctima en contra del Ministerio Público y está apoyando a su agresor ", reiteró Ramos.

Para el 30 de junio del 2023, casi un mes después, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la prisión preventiva por arresto domiciliario, colocación de un grillete electrónico e impedimento de salida del país.

por arresto domiciliario, colocación de un grillete electrónico e impedimento de salida del país. Tamara Martínez pidió la libertad pura y simple de su pareja, lo cual fue denegado.

En 2020 se dijeron de todo en distintos programas

Publicación del 2020 del medio Luminarias TV

En 2019 y 2020 la pareja fue centro de varias controversia, en las que nuevamente por las redes sociales, principalmente Tamara surgieron denuncias antes expuestas.

Emilio López dio su versión de los hechos negando lo dicho por Tamara en varios programas digitales y reiterando sus problemas con el alcohol y salud mental.

Pocos días después, mediante un video, extendieron sus disculpas hacia los familiares y amigos que se sintieron ofendidos con sus palabras.

En los últimos contenidos relacionados con su familia subidos este 2024 por la polémica comunicadora, Emilio López está presente con su hija, a quien procrearon mediante un vientre de alquiler, y se dejan ver en un ambiente de tranquilidad familiar.