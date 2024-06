Ben Affleck revela lo que le desagrada de su relación con Jennifer López

La vida personal de Ben Affleck ha generado mucho revuelo últimamente, y no está muy entusiasmado con eso.

Durante una aparición en el episodio de estreno de la cuarta temporada del programa Peacock de Kevin Hart, "Hart to Heart", el actor y cineasta ganador del Premio de la Academia habló sobre cómo adaptarse al nivel de fama de su esposa Jennifer López y admitió que no le gustaba la atención.

"Fuimos a algún lugar con [Jennifer]; no lo recuerdo porque ella es muy famosa y ella crea esto; la gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente", dijo Affleck sobre López, quien actualmente viaja sola por Italia en medio de continuos rumores de división. "[Para mí] la gente dice: 'Oye, me gusta tu película', y luego dicen: '¡Ah! ¡J-Lo!' Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?"

Al recordar una situación en la que él, López y su familia mezclada caminaban por Times Square en la ciudad de Nueva York, Affleck dijo que la atención de los fanáticos era "jodidamente plátanos".

"Nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro y yo dije: 'Maldita sea, cariño, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media'. 'Está bien', ella no dijo nada", dijo. "Salimos con ella, todos los niños, a través de Times Square, y la mierda fue como putos plátanos".

Durante la conversación, Affleck también abordó sus expresiones faciales no tan sutiles que a menudo parecen resaltar en la mayoría de las fotografías de él de los paparazzi.

"No me gusta que me presten mucha atención", dijo. "Es por eso que la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enojado?' Porque alguien tenía su cámara pegada a mi cara y yo dije: 'Está bien, aquí vamos'".

"Porque estoy con mis hijos y me están tomando fotos", añadió. "Puedes tomarme una foto cuando estoy en un club, en un estreno, lo que sea... Me importa un carajo. Pero cuando estoy con mis hijos, eso es una cosa diferente".

Según los informes, López y Affleck han estado tratando silenciosamente de vender su propiedad de Beverly Hills de 60,8 millones de dólares mientras lidiaban con el frenesí mediático en torno a su relación.

Los dos han estado viviendo separados, confirmó previamente una fuente a Fox News Digital.

"Al principio, fue un torbellino de amor y ahora que la vida real está llegando, es difícil", dijo una fuente en mayo. "Ambos están involucrados en la vida de los hijos del otro y se consideran una gran unidad familiar, por lo que ha sido difícil para todos".

Te puede interesar Juntos, pero no revueltos; Jennifer López y Ben Affleck en fiesta de graduación de hijo del actor

Jennifer Lopez se fue de vacaciones a Italia y sin Ben Affleck:

Tras terminar la promoción de "Atlas", su más reciente proyecto cinematográfico, Jennifer Lopez decidió tomarse unos días de descanso. Para cumplir con este propósito la artista eligió Italia como destino, lugar en el que de acuerdo con lo poco que ha dejado ver en sus redes sociales, se ha dado a la tarea de disfrutar las atracciones turísticas y dedicarle todo su tiempo a relajarse.

Sin embargo, a la par de toda esta aparente calma, surgieron nuevas especulaciones sobre qué es lo que está pasando en su matrimonio con Ben Affleck y por qué no la acompañó en esta travesía, tal como solía hacerlo en los primeros meses de casados.

Estas vacaciones en solitario tuvieron lugar apenas un par de días después de que Ben Affleck fuera visto celebrando el Día del Padre con Jennifer Garner y los hijos que tienen en común, quienes organizaron una especial reunión para demostrarle todo el cariño que le tienen.

Más

López comparte a los gemelos de 16 años, Max y Emme, con su exmarido Marc Anthony, mientras que Affleck tiene tres hijos con Jennifer Garner: Violet, de 18 años; Serafina, 15; y Samuel, 12.

"Han tenido peleas por diferencias de opiniones sobre la crianza de sus hijos", dijo la fuente. "Tienen estilos de crianza muy diferentes".

A lo largo de su viaje amoroso a lo largo de los años, López y Affleck, quienes originalmente se separaron antes de su boda en 2003, pero se reconectaron y se casaron en julio de 2022, han luchado contra muchos problemas en sus relaciones .

en 2003, pero se reconectaron y se casaron en julio de 2022, han luchado contra muchos problemas en sus . En su documental de 2024 "La mayor historia de amor nunca contada", López fue sincera al cancelar su compromiso con Affleck hace más de 20 años.

"Ben y yo rompimos tres días antes de nuestra boda", reveló López. "Simplemente nos desmoronamos bajo la presión. Creo que todos seguimos pensando, 'Estoy bien. He pasado por estas cosas'. Si eres como yo, simplemente olvídate de ello, da lo mejor de ti y haz lo tuyo".