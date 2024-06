Travis Kelce asiste a concierto de su novia Taylor Swift en Londres

Travis Kelce, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, participó este domingo en el llamado 'The Tortured Poets Department', espectáculo que la estrella del pop, Taylor Swift, ofreció en Londres.

Kelce, considerado el mejor ala cerrada activo de la NFL, tiene una relación con Swift desde finales de la temporada pasada de la National League Football, a la que la cantante asistió a varios partidos para apoyar al jugador.

El más reciente de ellos fue el Super Bowl LVIII en el que los Chiefs vencieron en tiempo extra a los San Francisco 49ers en febrero pasado.

Travis, quien ya había asistido a algunos recitales de Swift, apareció por primera vez este domingo en el escenario del estadio de Wembley, en la introducción de la canción 'I Can Do It With a Broken Heart', vestido con sombrero de copa y frac.

En la rutina, Kelce cargó a la cantante hasta un sofá en el centro del escenario para luego ponerle maquillaje en el rostro con una brocha una vez que ella estuvo de pie, acción que fue ovacionada por los espectadores.

Desde que la relación entre estas figuras se dio a conocer, la NFL se vio beneficiada con un incremento en el número de 'Swifties', como se conoce a las miles de seguidoras y seguidores de la cantante, que estuvieron al pendiente de los partidos de los Chiefs.

Según la revista Forbes, en septiembre del 2023, las ventas del jersey con el número 87 de Travis Kelce se incrementaron en un 400 por ciento luego de que Swift asistió al Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs, para apoyar al ala cerrada durante el partido entre Kansas City y Chicago Bears.

Este aumento colocó la camiseta de Kelce entre las cinco más vendidas de la NFL, cuando un mes antes no figuraba entre las primeras 10.

Travis Kelce deberá estar de vuelta en Estados Unidos antes del próximo 20 de julio, fecha en la que arrancará el campo de entrenamiento de los Kansas City Chiefs que se preparan para la temporada 2024 en la que buscarán ganar por tercera vez consecutiva el Super Bowl.