Joe Manganiello reveló la verdadera causa de su divorcio de Sofía Vergara

El actor Joe Manganiello ha negado las afirmaciones constantes de Sofía Vergara de que su divorcio se debió a su deseo de tener más hijos, y aclaró que la verdadera razón no está relacionada con la paternidad.

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre mayor", reveló la estrella colombiana en una pasada entrevista con el periódico español El País. Vergara, que ya es madre de un hijo de 32 años, agregó que a sus 52 años está "lista para ser abuela", por lo que "si el amor llega, él tiene que venir con [sus propios] hijos".

Esta postura fue complementada en una conversación con la revista People, donde detalló que no creía que uno de sus mayores impedimentos para volver a ser madre es su profesión: "No pensé que debido a mi carrera, la forma en que vivo mi vida, la forma en que era mi matrimonio, fuera justo traer un hijo a este mundo, y no voy a poder dar el 100 por ciento".

Sin embargo, Manganiello, de 47 años, ofreció su perspectiva a la revista Men´s Journal. Según el actor y productor ejecutivo de Deal or No Deal Island, las afirmaciones de que su deseo de tener una familia fue el principal motivo de la separación son incorrectas. "Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto", aseguró.

Además, reveló que hubo una conversación muy importante durante el primer mes de su relación, en la que preguntó a Vergara sobre su postura al respecto: "Le dije: ´Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema´. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice".

Añadió que pese a todo, "intentaron tener una familia durante el primer año y medio", pero no fue fructífero. Pese a que, efectivamente, él quiere tener hijos, sostuvo que la separación se realizó porque "dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede".

El actor también quiso aclarar cómo se sintió respecto a las noticias que circulan sobre el fin de su matrimonio: "Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me hubiera dirigido a alguien y le hubiera dado un ultimátum: ´Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy´. Yo nunca fui así", sostuvo.

La pareja anunció su separación en julio después de siete años de matrimonio, emitiendo un comunicado conjunto a Page Six: "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente respeto por nuestra privacidad en este momento mientras atravesamos esta nueva etapa de nuestras vidas".

Según People, la conexión inicial entre Vergara y Manganiello se dio a través del coprotagonista de la actriz en Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en 2014.

Tras la separación, ambos se encuentran en un capítulo aparte en sus vidas sentimentales. La actriz está saliendo con el cirujano ortopédico Dr. Justin Saliman, mientras que su exesposo inició una relación con la actriz Caitlin O´Connor.