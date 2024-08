En medio de proceso de divorcio, Cardi B anuncia su tercer embarazo

¡Es oficial! La rapera de origen dominicano Cardi B está en la dulce espera de su tercer hijo. Tras confirmarse este jueves que se encuentra en proceso de divorcio del tambien rapero Offset y tras meses de especulaciones sobre la llegada de una nueva criatura, la intérprete de "Money" confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

"Con cada final viene un nuevo comienzo. Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder", escribió la artista en su cuenta de Instagram, acompañado de dos fotografías en las que posa con un sensual traje rojo que deja su avanzado estado de gestación al descubierto.

"Me recordaste que puedo tenerlo todo. Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión. Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer", continua su escrito.

La rapera aseguró que sus dos hijos y el bebé que viene en camino le han "demostrado por qué vale la pena seguir adelante". En menos de media hora la publicación ha superado los 300,000 "me gusta".

Para muchos, tanto la separación de la pareja como el embarazo eran secretos a voces. En diciembre del 2023 la artista reveló que estaba separada del padre de sus hijos y hasta se declaró "soltera". Sin embargo, ha sido una relación de altas, bajas, rupturas y reconciliaciones.

El pasado mes de julio fue vista en Disneyland en París junto a su Offset y su hija, Kulture, con un vestido holgado en lo que parecía ser un intento por ocultar su ya abultado vientre.

Con Offset, Cardi B procreó a sus hijos Kulture, de 6 años, y Wave, de dos.