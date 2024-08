El amor está en París: las propuestas de matrimonio vistas en los Juegos Olímpicos

Es bien sabido que París es la ciudad del amor, por lo que no es de extrañar que la celebración de los Juegos Olímpicos haya servido de escenario para románticas propuestas de matrimonio por parte de los deportistas.

Sin importar si lograron obtener medallas o no, estas parejas partirán a casa este domingo, cuando concluya el evento deportivo, con la satisfacción de haber ganado en el amor.

Justin Best

Tras ganar la primera medalla de oro para Estados Unidos en la categoría de remo, el deportista Justin Best le pidió la mano a su novia, Lainey Duncan, con la que lleva nueve años de relación.

La propuesta fue con 2,738 flores amarillas, que representaban cada día que han mantenido contacto a través de Snapchat. "Lainey es mi otra mitad. Es muy inteligente, hermosa, creativa sin límites e irradia amabilidad hacia todos los que conoce", contó el atleta con People.

Alice Finot

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/alice-finot.jpg

En una petición menos usual, la atleta francesa Alice Finot le entregó un anillo a su novio, Bruno Martínez Bargiela, que la apoyaba desde la grada, junto a un pin que decía "El amor está en París".

"Quería que este momento fuera inolvidable, tanto para mí como para mi pareja", expresó Finot en una rueda de prensa. La corredora dijo que tenía planeada la propuesta en caso de romper su propio récord, y así fue.

Finot rompió el récord de Europa en los 3,000 metros con vallas con un tiempo de 8:58.67. Aunque quedó en cuarto lugar, se mostró satisfecha con su desempeño: "Hice la carrera de mis sueños y logré hacerla realidad esta noche. Corrí una carrera a mi imagen. Tenía escrito en mi mano: haz tu parte", refirió.

Payton Otterdahl

El lanzador de pesos estadounidense Payton Otterdahl fue otro de los atletas que hizo su propuesta de matrimonio en los juegos de París. Al día siguiente de su competencia, en la que quedó en cuarto lugar, le pidió la mano a su novia Maddy Nilles frente a la Torre Eiffel.

En su cuenta de Instagram, Otterdahl compartió imágenes del momento especial. La publicación cuenta con más de 12,000 "Me Gusta" y 300 comentarios.

Huang Yaqiong y Liu Yuchen

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/10/matrimonio-chinos.jpg

Luego de ganar la medalla de oro en dobles mixtos de bádminton, la jugadora china Huang Yaqiong recibió una sorpresa por parte de su compañero de equipo y novio Liu Yuchen. Con un ramo de flores en mano, el jugador de dobles masculino le pidió la mano a Yaqiong.

Associated Press reseña que Huang estaba muy feliz: "Hoy soy campeona olímpica y me propusieron matrimonio, así que eso es algo que no esperaba".

Pablo Simonet y María Campoy

La pareja de atletas argentinos también se comprometió en París. El jugador de la selección masculina de handball Pablo Simonet aprovechó el encuentro con el equipo de Las Leonas para proponerle matrimonio a su novia, la jugadora de hockey María Campoy.

El momento fue captado en video, en el cual se puede ver a Campoy emocionada mientras aceptaba la propuesta con los aplausos de sus compañeros de fondo.

Sarah Steyaert y Charlotte Picon

Las regatistas francesas Sarah Steyaert y Charlotte Picon no solo llevaron medallas de bronce a casa, también anillos de compromiso. Luego de su competencia, sus respectivas parejas les pidieron matrimonio a orillas de la playa de Marsella.

"Por supuesto que teníamos que decir que sí", dijo Steyaert, mostrando su anillo de compromiso y revelando que ya tiene dos hijas con su ahora prometido. Charlotte Picon, de su lado, también compartió su felicidad al aceptar la propuesta de su novio, Jean-Emmanuel Mestre.