De Ojani Noa a Ben Affleck: todos los divorcios de Jennifer López

La separación entre Jennifer López y Ben Affleck es un hecho. Tras dos años de matrimonio, la cantante sometió este 20 de agosto los documentos pidiendo su divorcio del actor en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, California. Con esto, la Diva del Bronx suma un matrimonio fallido más a su historial amoroso.

Desde 1997 hasta la fecha, JLo se ha casado cuatro veces: con Ojani Noa, el bailarín Cris Judd, el salsero Marc Anthony y recientemente con Ben Affleck. Para su mala suerte, no han salido como ella esperaba.

A continuación, repasamos los divorcios que ha vivido JLo a sus 55 años.

Ojani Noa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/21/ojani-y-jlo.jpg

De acuerdo con el portal La Prensa, Ojani Noa, el primer esposo de López y que trabajaba como mesero en la ciudad de Miami, le pidió matrimonio con un modesto anillo de diamantes que le valió todos sus ahorros.

Ojani tenía 21 años y ella 26. "Tenía miedo a enamorarme, pero me dejé llevar. Cuando me contó que era actriz, fue como un sueño hecho realidad. Me pregunté por qué me había elegido a mí, pero creo que la conquistó mi seriedad, mi actitud ante el trabajo. Ella es tierna, tímida, sencilla y honesta. Sus besos saben a chocolate y son suaves y ardientes", comentó el cubano en una entrevista.

La joven pareja contrajo nupcias en el año 1997. Apenas duraron 11 meses casados, pues se divorciaron en 1998.

Cris Judd

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/21/cris-judd-y-jennifer.jpg

La actriz conoció al bailarín en el set de su video musical "Love Don´t Cost a Thing", en el 2000. Luego de terminar el famoso romance con el rapero Puff Daddy, la diva contrajo nupcias con Cris Judd en septiembre de 2001. El matrimonio de la pareja terminó en junio de 2002 y su divorcio finalizó en 2003.

De acuerdo a declaraciones años más tarde por parte de Judd, la presión mediatica habría incidido en que el matrimonio llegara a su fin antes del año. "Es muy duro estar casado con ella porque tu privacidad se ve invadida. Ya no eres una persona normal. Nuestra boda fue un circo, arrestaron a varias personas por intentar escalar un muro para echar un vistazo", comentó.

Marc Anthony

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/21/jen-y-marc.jpg

Jennifer López se casó con el salsero en junio de 2004 y cuatro años después, en febrero de 2008, los artistas le dieron la bienvenida a sus gemelos Max y Emme. Anunciaron su separación en julio de 2011. Este ha sido el matrimonio más duradero de la diva del Bronx hasta el momento.

Marc le pidió que fuera su esposa con un anillo de compromiso de Harry Winston con un diamante azul de 8.5 quilates valorado en más de 4 millones de dólares que, tras oficializarse el divorcio, en 2012, ella vendió.

Ben Affleck

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/21/ben-y-jlo-otra.jpg

La pareja se conoció mientras filmaban la película "Gigli" y al poco tiempo se comprometió, en noviembre de 2002. JLo y Ben cancelaron su boda cuatro días antes del evento y se separaron en enero de 2004. Pero decidieron darle una segunda oportunidad a su relación.

En mayo de 2021, comenzaron a salir de nuevo. En abril de 2022, López anunció que estaba oficialmente comprometida por segunda vez con el actor. Esta vez sí se casaron, el 16 de julio de ese mismo año en Las Vegas, y celebraron el 3 de agosto en Georgia.

En mayo de este año empezaron a surgir los rumores de separación que finalmente confirmaron este 20 de agosto, cuando Jennifer López presentó el divorcio.