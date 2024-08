Nicki Minaj es demandada por fanático que la acusa de difamación

Nicki Minaj fue demandada por un fanático que acusa a la rapera de humillado públicamente y destrozar su reputación, por lo que exige 5 millones de dólares.

Según el portal TMZ, un fan de la artista llamado Tameer Peak, de 15 años, se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles luego de ser considerado por Minaj "un infiltrado pagado para sabotearla" en 2017.

En la denuncia, Peak describe cómo la rapera lo invitó a su hotel y lo humilló delante de 100,000 personas en una transmisión en vivo.

Tameer también asegura que puede probar con exámenes médicos que fue maltratado por Kenneth Petty, el polémico esposo de Minaj, durante un evento del Super Bowl LIV en 2020. Además, indica que ha habido insultos de todo tipo de la intérprete de "The night is still Young" hacia él.

La demanda por difamación contra la rapera ocurre meses después de que Nicki Minaj fuera arrestada en Ámsterdam antes de abordar un vuelo rumbo a Mánchester, Inglaterra.

Minaj fue detenida en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, por posesión de drogas blandas. En ese momento, la artista grabó y transmitió en un live en Instagram el momento en el que el personal del aeropuerto la interrogaba antes de embarcar el avión para dar un concierto como parte de su gira Pink Friday 2 World Tour.

Recientemente Minaj demandó a la bloguera (especializada en prensa del corazón) Marley Green –más conocida como Nosey Heaux– por hacer comentarios maliciosos en contra de ella, incluso por llamarla adicta a la cocaína.