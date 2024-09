Luis Miguel y Paloma Cuevas: ¿posible boda secreta y fin del eterno soltero?

La noticia de una posible boda secreta entre Luis Miguel y Paloma Cuevas comenzó a circular con gran intensidad después de que varios rumores y detalles sutiles alimentaran la especulación.

La información inicial surgió cuando se mencionó que "El Sol de México" y Cuevas habrían celebrado un discreto enlace matrimonial al que solo asistieron unos pocos invitados seleccionados.

Lo que llamó la atención fue el testimonio del empresario Rafael Herrerías, amigo cercano de Luis Miguel y reconocido en el ámbito taurino, quien confirmó a la revista "People" que recibió una invitación para el enlace, pero lamentablemente no pudo asistir por la distancia y la presencia de su madre, lo cual hizo imposible su desplazamiento.

"Sí, claro, me invitaron a la boda", afirmó Herrerías en un evento para líderes mexicanos, "Los 300 líderes más influyentes de México".

"Recibí la invitación, pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá (de Marsella); no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa", explicó.

A pesar de no haber asistido, Herrerías aseguró que felicitó al cantante por su nueva etapa y desmintió rumores sobre el deseo de la pareja de tener hijos.

El anillo misterioso

El rumor de la boda secreta tomó más fuerza durante un evento reciente en Ciudad Juárez, donde Luis Miguel fue captado saliendo de un lujoso restaurante japonés llamado Yoko.

Un detalle en particular desató las especulaciones: el cantante fue visto retirándose un anillo, que luego guardó en el bolsillo de su gabardina.

Este gesto llevó a muchos a pensar que podría tratarse de un símbolo de su reciente matrimonio con Cuevas.

Adicionalmente, Paloma Cuevas había dejado pistas sutiles en las redes sociales, donde compartió una serie de fotografías desde un taller de confección de ropa junto a la creadora de la prestigiosa casa de diseños Rosa Clará, con quien está haciendo una colaboración, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible boda.

Rumores anteriores y declaraciones confusas

Los rumores sobre una boda secreta no son del todo nuevos. Hace aproximadamente un año, Cuevas también generó especulación con una publicación en la que aparecía vestida de novia, con modelo diseñado por ella misma.

Más recientemente, Luis Alfonso de Borbón, amigo cercano de Luis Miguel, mencionó una supuesta boda en Las Vegas en abril pasado, aunque posteriormente desestimó su comentario como una broma.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la boda con Paloma Cuevas, los indicios y testimonios sugieren que "El Sol de México" podría haber dado un importante paso en su vida privada, poniendo fin a su imagen de eterno soltero.

Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre este nuevo capítulo en la vida del famoso cantante.