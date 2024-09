Muere Will Jennings, autor de la canción "My Heart Will Go On" de la película Titanic

Will Jennings, autor del famoso tema de "Titanic", "My Heart Will Go On", falleció a los 80 años en Texas, Estados Unidos, según dieron a conocer diversos medios mediante un comunicado.

la canción es interpretada por Celine Dione.

Aunque no se determinó la razón exacta de su deceso, se mencionó que el compositor había presentado algunos problemas de salud.

Wilbur H. Will Jennings nació el 27 de junio de 1944 en Kilgore, Texas. Tras graduarse en la Universidad de Estatal Stephen F. Austin, posteriormente, dio clases en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire por tres años.

Grandes cantantes

A partir de los años 80 se fue haciendo de renombre tras componer para diversos cantantes. Entre la lista de famosos que interpretaron sus temas se encuentran Steve Winwood, Whitney Houston, B.B. King, Joe Sample, Rodney Crowell, Mariah Carey, Jimmy Buffet, Barry Manilow, Roy Orbison y Celine Dione, entre otros.

Como autor, realizó diversos temas que se quedaron en los anales de la música, pero también fue compositor para cine. De hecho, "My Heart Will Go On", tema principal de la película Titanic que coescribió con James Horner, le dio un Oscar, en 1998, en la categoría de Mejor canción. Previo a ello, ya había obtenido otra premio de la Academia, en la misma terna, por "Up The place We Belong" del filme An Officer and a Gentleman,

Otro de los clásicos de este artista fue "Tears in Heaven", este sencillo fue interpretado coescrito e interpretado por Eric Clapton en honor a su hijo Conor, quien falleció a los cuatro años tras caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, Nueva York. El tema fue incluido en la película Rush, le dio a ambos un Globo de Oro y un Grammy en 1993.

Will Jennings ingresó al Salón de la Fama de los Compositores en 2006. Le sobreviven su esposa Carolyn y dos hermanas.