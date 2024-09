Crazy Design anuncia su separación "definitiva" de Sandra Berrocal "tras 10 meses de reflexión"

El cantante urbano Crazy Design, cuyo nombre real es José Rafael Colón, anunció a través de su cuenta de Instagram la separación de su esposa, la presentadora de televisión Sandra Leticia Berrocal.

En un emotivo mensaje, el artista confesó que tras 10 meses de reflexión y entendimiento mutuo, ambos han decidido tomar caminos separados.

"Quiero compartir algo muy personal y doloroso", comenzó diciendo Crazy Design en su publicación, en la que explicó que ya no son "la misma pareja que éramos".

Según detalló, lo que en el pasado era amor y atención se ha visto afectado por una serie de desavenencias que surgieron entre ambos.

"Hemos cambiado, y lo que antes era amor y atención se ha nublado por la desavenencia que ha surgido entre nosotros", añadió el intérprete.

Crazy Design también destacó que, como hombre, siente que ambos merecen algo mejor, pero ha llegado a un punto en el que ya no puede continuar aguantando más.

"He sacrificado mucho, incluso mi relación con mi madre y familiares, y ya no puedo continuar así. No hago esto buscando atención o sonido; simplemente quiero poner un punto final a esta linda historia", expresó en su mensaje.

Disculpas públicas

En su declaración, el artista pidió disculpas públicas a su madre, a su familia y amigos, reconociendo los errores cometidos y el distanciamiento que mantuvo con ellos durante los últimos años, a causa de su matrimonio.

"El sacrificio de alejarme incluso de mi propia madre me ha marcado profundamente, y el dolor y la tristeza que he sentido al distanciarme de seres queridos con el fin de preservar una relación que ya no es saludable", confesó Crazy Design.

Finalmente, el intérprete urbano aprovechó la publicación para agradecer a Sandra Berrocal por haber sido una figura clave en su crecimiento personal y por haberle brindado la oportunidad de formar un hogar.

Sin embargo, lamentó que el "mundo de fantasía" en el que vive Berrocal no le permitió concentrarse en salvar su matrimonio. "Hice todo lo que pude para salvar mi matrimonio, pero tu mundo de fantasía no te dejó concentrarte", puntualizó Crazy Design, añadiendo una frase contundente, "la vanidad pudo más".

Con este mensaje, Crazy Design afirmó que cierra definitivamente un capítulo importante en su vida personal, mientras continúa enfocado en su carrera artística.