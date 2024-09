¿Rosalía y Jeremy Allen White terminaron? El actor fue visto besando a su coestrella Molly Gordon

El actor Jeremy Allen White y la cantante española Rosalía han llegado al final de su relación amorosa.

Al menos dan cuenta unas imágenes que circulan del actor ganador del Emmy y el Globo de Oro por "The bear" y su coestrella Molly Gordon.

Mientras la cantante española celebraba una multitudinaria fiesta en París por su 32 cumpleaños, el protagonista de The Bear fue captado besándose en plena calle con Gordon, que da vida a Claire Dunlap.

Ambos personajes tienen una trama amorosa en la ficción y ahora parece que también en la vida real, a juzgar por la actitud cariñosa de las fotos publicadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/27/jeremy-allan-white-con-otra.jpg Las imagenes de los actores de The Bear, ¿son pareja?

Los dos jóvenes aparecen relajados, paseando cogidos del brazo por las calles de Los Ángeles, California.

La pregunta que todos se hacen es, ¿se acabó el romance entre Jeremy y Rosalía? Las pistas indican que si.

El actor no acudió a la exclusiva fiesta que realizó la intérprete de "Con altura" en París para celebrar sus 32 años de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/27/molly-gordon-1.jpg La actriz Molly Gordon.

Luego del fin de su noviazgo con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro y el divorcio de Allen White de su esposa, Addison Timlin, en octubre de 2023 comenzaron a salir fotografías de Rosalía y Jeremy juntos paseando por las calles de Los Ángeles y Nueva York.

Y, aunque nunca dieron una declaración pública sobre su noviazgo, los besos y la química eran evidentes. Incluso, asistieron juntos a los recientes Juegos Olímpicos de París.

Jeremy Allen White seen kissing his ´The Bear´ co-star Molly Gordon. https://t.co/h3SOn7t8Z4 — Pop Base (@PopBase) September 26, 2024

Los famosos también fueron sido vistos saliendo de restaurantes y comprando flores en un mercado.

"Empezaron siendo solo amigos, pero las cosas se han vuelto románticas recientemente", ha contado una fuente cercana a la pareja.

La cantante española le da seguimiento a las novedades de su pareja y le ha dado like a las impactantes fotografías para la campaña con Calvin Klein que rompió todas las expectativas.

Mientras tanto, Rosalía disfrutó por todo lo alto su fiesta parisina a la que asistieron Kendall y Kylie Jenner, Anastasia 'Stassie' Karanikolaou, Gigi Hadid, Irina Shayk, Willow Smith, Camila Cabello y Anya Taylor-Joy.

La última vez que fueron vistos juntos fue en el evento que Louis Vuitton organizó a propósito de la inauguración de las Olimpiadas el 25 de julio pasado.

En el plano musical, Rosalía estrenó este martes su nueva canción "Omega", junto al cantante madrileño Ralphie Choo, nueva revelación de la música urbana.

"Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao", dice parte de la letra del sencillo.