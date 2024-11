"La Chilindrina" está lista para su muerte: "Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho"

María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su icónico personaje "La Chilindrina" en El Chavo del Ocho, ha revelado en tono de broma que ya ha hecho los preparativos para su funeral, el cual planea que sea dentro de 20 años.

Durante la inauguración de la exposición ´Las Catrinas´ en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en Ciudad de México, la actriz de 74 años compartió detalles sobre su ataúd, que cuenta con figuras de la Virgen de Guadalupe, así como sobre la agencia de funerales que ha seleccionado y su vestimenta para ese día.

"Quiero que sea ´La Chilindrina´ la que se muera, porque se va a morir junto conmigo", comentó entre risas, a pesar de que sus hijos no ven con buenos ojos estos planes. "No mamá, ¿Hasta ese momento vas a hacer de ridícula?", le bromean.

María Antonieta, quien cumplirá 75 años el próximo 4 de diciembre, anunció su retiro artístico a principios de 2023, asegurando que después de más de 50 años interpretando a este querido personaje, ya no desea actuar en un escenario. "No quiero dar lástima a la gente", declaró.

La actriz debutó como "La Chilindrina" en 1968, aunque su primer aparición en televisión fue en El ciudadano Gómez. Su personaje se volvió un referente de la cultura mexicana y ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores.

Además, De las Nieves expresó su deseo de que su colección de objetos de "La Chilindrina", que incluye más de 100 piezas, sea valorada en museos como el Museo del Juguete Antiguo.

Entre estos objetos destaca el vestido que usó en el episodio de ´La Fiesta de la Buena Vecindad´, donde Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", dejó la huella de sus manos en el traje.

Con una carrera llena de risas y nostalgia, María Antonieta de las Nieves continúa siendo un símbolo de alegría y carisma, incluso mientras se prepara para el inevitable adiós.

Sus declaraciones

"Ya tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años, no creas que quiero antes". Entre risas, esas fueron las reveladoras declaraciones de María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que ya arregló su ataúd, la funeraria donde será velada y sus peticiones más personales para el inevitable sepelio.

"Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día y por supuesto me van a maquillar", contó María Antonieta de las Nieves, quien cumplirá 75 años de edad el próximo 4 de diciembre.

Leer más La Chilindrina en busca del amor a los 72 años