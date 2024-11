Lana Condor, protagonista de "A todos los chicos", se casa con Anthony De La Torre

La actriz y youtuber vietnamita-estadounidense, Lana Condor, se casó con su prometido, el actor y músico Anthony De La Torre, a dos años de su compromiso.

La joven intérprete, que hizo su debut como Jubilation Lee / Jubilee en la película de superhéroes de 2016 X-Men: Apocalipsis, pero dio el salto con la producción de Netflix "A todos los chicos de los que me enamoré", compartió las imágenes del bello momento en Malibú, Estados Unidos.

La pareja se conoció en el año 2015 y se comprometió en el año 2021. El enlace fue a finales de octubre. Para la ocasión, Lana lució un vestido de Vera Wang que se había probado hace dos años junto a su madre, quien falleció recientemente.

"Mi madre y yo nos enamoramos por completo de mi vestido de novia en el momento en que me lo probé y estoy muy agradecida de haber podido compartir esa experiencia con ella. Esa fue la única vez que pudo verme con mi vestido y guardaré ese recuerdo en mi corazón para siempre", dijo la actriz en sus redes sociales.

La pareja posó alegre y llena de complicidad y con lágrimas incluídas al leer los votos matrimoniales.

Lana vistió un diseño de la firma Vera Wang escotado con abertura en la pierna derecha y un poco de cola.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/04/el-viernes-1-11--vogue-revelo-que-lana-condor-se-caso-a-finales-de-octubre-en-malibu-usa-con-su-prometido-anthony-de-la-torre-.como-saben-el-musico-el-habia-pedido-la-mano-a-la-actriz-en-el-2021-luego-de-co.jpg Lana Condor y Anthony de la Torre se conocieron en 2015.

Los seguidores les desearon muchas felicitaciones en esta nueva etapa. "Qué belloooossssss y románticos se ven", " Hermosos", " Qué preciosa se ve en todos los looks", fueron parte de los comentarios.

Sobre la pareja

Lana Condor es una actriz y cantante estadounidense de origen vietnamita, conocida principalmente por su papel de Lara Jean Covey en la película de Netflix "A todos los chicos de los que me enamoré", basadas en las novelas de Jenny Han.

Además de su carrera en actuación, también ha incursionado en la música y ha lanzado algunos sencillos "No one can" y "For real".

Después de salir durante seis años y adoptar dos perros juntos, De La Torre le propuso matrimonio en diciembre de 2021 mientras estaban de viaje a México.

En tanto que De La Torre es un actor, músico y compositor estadounidense, reconocido por interpretar a un joven Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y al músico de black metal, Jan Axel Blomberg, en Lords of Chaos.