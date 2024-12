Megan Fox y Machine Gun Kelly terminan su relación a un mes de anunciar que esperan su primer hijo

Megan Fox y Machine Gun Kelly han decidido poner fin a su relación, solo un mes después de haber anunciado que esperan su primer hijo juntos. La noticia fue confirmada por el portal TMZ.

La ruptura sorprende, dado que el anuncio de la llegada de su bebé había generado muchas expectativas, pero no es la primera vez que ambos atraviesan una separación. En marzo, la pareja ya había decidido romper, pero más tarde retomaron su relación.

A lo largo de su vínculo de cuatro años, Fox y Kelly han enfrentado varios altibajos, a pesar de haberse comprometido hace más de un año.

Según reportes de People, una fuerte discusión entre ellos tuvo lugar después de la ceremonia de los premios Grammy 2023, cuando ambos fueron vistos juntos en la alfombra roja. Fuentes cercanas revelaron que la actriz estaba "muy molesta" y prefería no hablar con el cantante.

El camino de la pareja no fue fácil, especialmente luego de que Megan Fox sufriera un aborto espontáneo en noviembre de 2023. La situación fue reflejada en la canción "Don't Let Me Go" de Machine Gun Kelly, que lanzó poco después de la pérdida.

A pesar de este doloroso episodio, Megan compartió en Instagram el 11 de noviembre que estaba esperando un bebé.

Megan Fox tiene tres hijos de su matrimonio con Brian Austin Green: Noah, de 11 años, Bodhi, de 9, y Journey, de 7. Por su parte, Machine Gun Kelly tiene una hija de 15 años, llamada Cassie, fruto de su relación con Emma Cannon.

