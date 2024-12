Los detalles del anillo de compromiso de Selena Gómez

"Para siempre comienza ahora", con estas palabras la cantante y actriz Selena Gómez mostró su felicidad de haberse comprometido con el famoso productor Benny Blanco.

La famosa anunció su compromiso después de más de un año de noviazgo. La actriz compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que incluyó una fotografía de su anillo y otra celebrando su compromiso entre risas y abrazos.

El costo del anillo ha dado mucho de qué hablar. De acuerdo con la prensa internacional, la hermosa joya tiene un costo de 200 mil dólares, que incluye una referencia especial a una de sus canciones.

El anillo tiene incrustado un diamante de talla marquesa engastado en una banda de oro pavé.

Los expertos de la cadena minorista británica Steven Stone estimaron que el diamante tiene unos "cuatro quilates", lo que explica su elevado precio.

"Con facetas meticulosamente elaboradas que se unen para crear un brillo excepcional, la piedra central se complementa con hombros incrustados de diamantes", dijo el experto Maxwell Stone en una declaración para la revista Vogue sobre el anillo.

"Si bien los diamantes de talla marquesa son menos comunes que los cortes redondos o de cojín más tradicionales, son muy codiciados por aquellos con gusto por la individualidad y la distinción", agregó.

Benny y Selena confirmaron por primera vez su romance en diciembre de 2023 después de colaborar en la canción Single Soon, que se lanzó en agosto de ese año, además de "I Can´t Get Enough" junto a Tainy y J Balvin.

Los fans en las redes sociales también se hicieron eco de que el corte de diamante también hace un guiño a la exitosa canción de la cantante de 2015, "Good for You".

"Estoy en mis diamantes marquesa", canta Selena en el tema en el que colabora A$AP Rocky. "Soy un diamante marquesa / Podría incluso poner celosa a esa Tiffany / Dices que te lo doy duro / Tan mal, tan mal / Hago que nunca quieras irte / No lo haré, no lo haré".

Sobre la boda, en noviembre, una fuente le dijo en exclusiva a la revista Life & Style que Selena tenía "una visión clara de lo que quiere" para su enlace y se trata de una ceremonia al aire libre, dos vestidos y mesas y mesas de increíble comida.

La pareja quiere que sus invitados a la boda estén bien alimentados, ya que la fuente explicó que "lo último que quieren Benny y Selena es que sus invitados se vayan con hambre".

Hace unos meses Benny Blanco participó en el programa de televisión The Howard Stern Show y allí afirmó que se veía casándose con Gómez. "Cuando le miro... siempre pienso, no conozco un mundo que se pudiera estar mejor que en este". También reveló que desea tener hijos con la cantante.