Muere la influencer Paula Cisneros; tenía 17 años

La influencer Paula Cisneros tenía síndrome de Down y gracias a su actitud fuerte y positiva se convirtió en una guerrera contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció Paula Cisneros, influencer de 17 años, más conocida en redes por su lema: Yo lo puedo todo.

La adolescente murió después de un año luchando con el cáncer que padecía.

Su hermana y cómplice del alma, la también influencer Sara Cisneros, comunicaba la noticia por medio de una emotiva publicación en Instagram. Lo hacía junto a una imagen que representa lo que Paula fue y siempre será: pura fuerza, ilusión y alegría.

"Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo", lee este escrito desde el corazón.

"Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todos los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día", concluye el mensaje de su hermana.

Una noticia a la que han reaccionado los seguidores de la joven con pura lluvia de halagos, palabras de aliento y amor por toda esa esperanza, fe y alegría que ella repartió a raudales en vida.

Más

Paula tenía síndrome de Down y gracias a su actitud fuerte y positiva logró servir de puente y ejemplo de superación para quienes la padecen. Bailó, cantó y demostró todo lo que se puede lograr, también visualizando la inclusión y las barreras a la que se enfrentan cada día.

tenía de Down y gracias a su actitud fuerte y logró servir de puente y ejemplo de superación para quienes la padecen. Bailó, cantó y demostró todo lo que se puede lograr, también visualizando la inclusión y las barreras a la que se enfrentan cada día. Todo con una gran sonrisa y la ternura que hizo que acumulara más de 616 mil seguidores en Instagram a los que contagiaba con su felicidad, optimismo y coraje. Hoy le agradecen esas lecciones de vida que estarán más presentes que nunca en cada corazón.

Te puede interesar La carrera de 'influencer' llega a la universidad en Irlanda