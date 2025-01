Familiares esperan autopsia de la influencer "Killadamente" para conocer las causas de su muerte

La familia de la influencer Carol Acosta, mejor conocida como "Killadamente", confirmó la mañana de este sábado su fallecimiento. La noticia, aún sin esclarecerse completamente en cuanto a las causas, fue anunciada a través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales de su hermana, mientras se encuentra en espera de los resultados de una autopsia para conocer las causas de su muerte.

"Estamos esperando los resultados de su autopsia para llegar a una mejor conclusión. Lo único que sé es que estaba cenando normal y se empezó a ahogar y se quedó sin aire. Le dio un ataque, no sé si tenía algo la comida o si se había tomado algo antes de comer. La llevaron al hospital, pero no pudieron salvarla", escribió la hermana de Acosta en Instagram.

En la publicación, la hermana expresó el profundo dolor por la pérdida de su ser querido: "Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme una hermana como tú, con tu gran corazón. Descansa en paz hermana mía".

A través de otras publicaciones en las redes sociales, también se han sumado mensajes de dolor por parte de los familiares cercanos, quienes compartieron imágenes y recuerdos junto a Carol, lamentando su partida. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Luchas contra la depresión

Carol Acosta había sido muy abierta acerca de su lucha personal contra la depresión y otros desafíos emocionales .

había sido muy abierta acerca de su lucha personal contra la . En 2022, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, confesó haber atravesado momentos difíciles y compartió su experiencia de superación. En ese video, contó que había encontrado consuelo en su fe en Dios y decidió alejarse de los excesos.

"Me arrepentí, morí, volví a nacer. Y hermanos míos ahora orgullosamente estoy libre de pecado. Dios me perdonó y se siente tan bien ser libre de la ansiedad y la depresión que antes me obligaban a drogarme y hacer cosas que no quería", había dicho Acosta.

El fallecimiento de Carol Acosta deja una profunda tristeza entre sus seguidores, quienes la conocían por su carisma y la sinceridad con la que compartía su vida a través de las redes sociales.

La influencer siempre fue un referente para muchos, especialmente por su valentía al hablar de temas tan delicados como la salud mental y la lucha contra las adicciones.