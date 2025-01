Brad Pitt ve horrible la estafa de 830,000 euros a una mujer francesa por un impostor suyo

El actor estadounidense Brad Pitt ('Fight Club' y 'Once Upon a Time in Hollywood', entre otras cintas) tildó de "horrible" el caso de la mujer francesa que alega haber sido estafada con 830,000 euros (más de 855,000 dólares) por alguien que se hacía pasar por él, según publicó la revista Variety este jueves.

"Es horrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre fans y famosos", dijo un portavoz del intérprete en un comunicado.

Cómo se dio la estafa

Hace unos días, una mujer francesa de 53 años presentó una denuncia alegando que fue estafada con 830,000 euros por parte de una persona que se habría hecho pasar en las redes sociales por Pitt durante un año y medio.

Tal y como recogió la prensa francesa, el timador había conseguido el dinero tras asegurar a la mujer que tenía que operarse para curarse de un cáncer en los riñones y que no tenía acceso a sus cuentas bancarias por culpa del complicado divorcio con Angelina Jolie.

La mujer explicó que el estafador, quien le habría abordado en febrero de 2023 en Instagram, colgaba fotos trucadas de la estrella de Hollywood en diferentes situaciones cotidianas e incluso le envió un video generado por la Inteligencia Artificial (IA).

"Me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Por eso, me decía: 'Son fotos que ha hecho para mí'", explicó en el programa 'Sept à Huit'.

No fiarse de las redes

El comunicado de Pitt instó a sus fans a "no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no están presentes en las redes sociales" (como es su caso).

La verdad no fue descubierta hasta un año y medio más tarde, cuando los medios explicaron que el actor había comenzado una relación con Inés de Ramón.

La mujer, que sufre una grave depresión, está temporalmente alojada en casa de una amiga, tras perder por la estafa casi todo su patrimonio, incluyendo los 775,000 euros que recibió tras su divorcio.

Este caso no es la primera vez que ocurre: en septiembre de 2024, los cuerpos policiales españoles detuvieron a cinco personas después de que hubieran estafado con 325,000 euros a dos mujeres haciéndose pasar también por el actor.

