Bulin 47 perdió 2 millones de pesos con David Ortiz tras derrota del Licey, pero le perdonó la deuda

Definitivamente, el que gana es el que goza, y para muestra, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz.

Cegado por su fanatismo, el "Big Papi" decidió apostar 15 millones de pesos con varias personas, entre las que se incluyó al cantante urbano Bulin 47, quien apostó 2 millones de pesos.

El exjugador de béisbol celebró la victoria de los Leones del Escogido, que derrotaron a los Tigres del Licey en el séptimo y decisivo partido de la serie final, con un marcador de 6-5.

“Hoy jugué 15 millones de pesos y gané. Los tigueres se pusieron rápidos, quisieron apostar conmigo, ahora hay bobo", expresó Ortiz tras el triunfo de su equipo. Además, dejó claro que no acepta cheques, solo efectivo.

A pesar de haber ganado la apuesta, Ortiz perdonó la deuda de Bulin 47, quien apostó 2 millones. "Los dos tuyos no van. Tú eres vacano con los pobres", manifestó Ortiz en tono amigable.

El exjugador también aprovechó la ocasión para reconocer el buen desempeño de los Tigres del Licey, afirmando: "Me enseñaron más de lo que yo veía en ellos, mi respeto para ustedes. Me pusieron a temblar, yo no veía venir eso de ustedes".

Leones del Escogido se coronan campeones

El equipo, dirigido por el futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Albert Pujols, alcanzó su corona número 17 al derrotar al Licey en una serie que se extendió hasta el séptimo partido, dedicado a don José León Asencio y por la Copa Banreservas.

¿Bullin 47 perdió un millón en una mano de billar contra Sergio Vargas?

En otro ámbito de apuestas, días atrás, Bulin 47 también apostó con el merenguero Sergio Vargas, quien ganó un millón de pesos en una partida de billar.

Según una publicación de Vargas en Instagram, la competencia entre ambos artistas generó gran atención, y el merenguero no dudó en compartir el resultado con sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa y admiración por su habilidad en la mesa de billar.