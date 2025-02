Una empresa de relaciones públicas demanda a Blake Lively por difamación

Blake Lively afronta una demanda por difamación de parte de una empresa de relaciones públicas a la que la actriz de 'Gossip Girl' acusó de crear contenido falso en redes sociales para atacarla y defender a su coprotagonista de la película 'It Ends With Us', Justin Baldoni.

Según información de The Hollywood Reporter, la demanda fue presentada el martes en Texas por Jed Wallace, de Street Relations, y busca al menos siete millones de dólares y una orden judicial que declare que no participó en acoso ni represalias contra la actriz.

Esta denuncia surge después de que Lively presentara una petición para obtener una orden judicial que le permita interrogar a Wallace. Según explica el medio especializado, esto podría ser un paso preliminar para que la intérprete lo incluya en su demanda en curso contra Baldoni y su estudio Wayfarer.

En ella, la intérprete de 37 años sugería que la firma de Wallace había creado una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar su reputación.

El abogado de Lively, Michael Gottlieb, había declarado que la "campaña de represalias" del equipo de Baldoni ha sido "devastadora" para ella y anunció que planeaba presentar una demanda enmendada antes del 14 de febrero que incluye nuevas reclamaciones y acusados adicionales.

En la demanda de Wallace, el empresario critica a Lively por nombrarlo a él y a Street Relations en la queja que presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California.

El 2 de enero, Baldoni también demandó a The New York Times por difamación al publicar la denuncia de su compañera de reparto.

El caso comenzó en diciembre, cuando Lively señaló tanto a Baldoni como a Wayfarer de crear un plan para dañar su reputación, después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje por parte de su coprotagonista y director de la cinta.

