Nuevo giro en caso del asesinato del reportero Adan Manzano: Acusan a otro sospechoso de homicidio

El caso del asesinato del periodista Adan Manzano, quien fue hallado muerto en su habitación de hotel mientras cubría el Super Bowl en Nueva Orleans, dio un giro importante esta semana con la acusación formal de un segundo sospechoso por homicidio en segundo grado.

Rickey White, de 34 años, fue acusado este lunes por las autoridades de Kenner tras meses de investigación. White ya se encontraba detenido desde marzo en Florida por cargos de robo y fraude vinculados a la muerte del reportero de Telemundo Kansas City.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/07/descarga-c8f12ec1.jpg Rickey White fue acusado este lunes tras meses de investigación.

Ahora, enfrenta también una acusación por asesinato en segundo grado, al igual que Danette Colbert, la mujer que fue vista saliendo de la habitación de Manzano y que usó sus tarjetas de crédito después de su muerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/07/65686306-5c58-428e-bb99-f426328013de-77455e40.jpg Danette Colbert, la mujer que fue vista saliendo de la habitación del reportero. (FUENTE EXTERNA)

La policía sostiene que White y Colbert actuaron en complicidad, basándose en comunicaciones entre ambos. "Creemos que estaban trabajando mano a mano", declaró el jefe de policía de Kenner, Keith Conley, en una rueda de prensa anterior.

El abogado de White, Kevin Boshea, expresó sorpresa por la acusación de asesinato, asegurando que no fue notificado oficialmente y cuestionando la falta de pruebas directas que vinculen a su cliente con la escena del crimen. "No creo que sea culpable de los otros delitos, así que ¿cómo puede ser culpable de asesinato?", dijo Boshea.

Según la ley de Luisiana, un individuo puede ser acusado de asesinato en segundo grado si comete un delito que resulta en la muerte de alguien, incluso si no hubo intención directa de matar.

Autopsia

La autopsia reveló que Manzano murió por asfixia tras ingerir alcohol combinado con Xanax, un medicamento que no le había sido recetado y que fue encontrado posteriormente en la casa de Colbert.

El giro más reciente en el caso sugiere que las autoridades están ampliando el enfoque más allá de la evidencia visual del video de seguridad, buscando establecer una red de responsabilidad compartida entre los involucrados. Aún se desconoce si White estuvo físicamente presente en el lugar del crimen, lo que podría complicar el proceso judicial.

La investigación continúa, mientras familiares, colegas y la comunidad periodística siguen exigiendo justicia para Adan Manzano.