"Irrespeto total": Zoila Puello denuncia recorte y maltrato a su espacio en la televisión estatal

La veterana periodista y conductora Zoila Puello alzó su voz este lunes tras denunciar que su programa TV Revista, transmitido por RTVD, fue recortado sin previo aviso por decisión del director de prensa del canal, José Ramón.

Según expuso durante una intervención en vivo, el espacio —que se transmitía de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.— pasará ahora a emitirse solo de 1:30 p.m. a 2:30 p.m., a pesar de que el propio director general de la televisora, Iván Ruiz, le había otorgado media hora adicional como reconocimiento a sus 37 años ininterrumpidos en el canal estatal.

"Iván reconoció mi trayectoria y me dio media hora más, pero José Ramón me quitaba los minutos, me sacaba de casilla. A mí me duele este irrespeto al público, a mi equipo y a mi carrera", expresó Puello, visiblemente molesta, en un mensaje dirigido a sus seguidores. "No me notificaron ni formalmente ni personalmente"

Puello lamentó que, a pesar de su larga trayectoria en RTVD, no recibió ninguna comunicación oficial sobre el nuevo horario. "Ni una cartica, ni una reunión, nada. Así no se hace televisión profesional", afirmó.

La comunicadora también denunció que, en emisiones anteriores, le habían reducido entre cuatro y diez minutos de manera recurrente: "José Ramón venía y me cogía los minutos. Hoy fueron diez, pero ya van muchos días así".

La periodista indicó que, en contraste, en otras plataformas como Color Visión —donde también labora Iván Ruiz— sí se respetan los tiempos al aire: "Allá, si se pasa, lo cortan. Pero aquí no se respeta", dijo.

Acepta el nuevo horario, pero exige equidad

En respuesta a esta situación, Puello informó que aceptará el nuevo horario de su programa, pero aclaró que no quiere seguir recibiendo promesas incumplidas: "A partir de mañana comienzo a la una y media... no quiero media hora más, porque no me brindaron el apoyo prometido".

"Yo facturo, yo tengo rating. Y lo único que le he ofrecido a Iván es un programa de calidad, con invitados, entrevistas y trabajo serio", sostuvo la periodista. "Aquí no me van a sacar más canas, pero tampoco me van a matar", enfatizó.

"No he hecho cancelar a nadie en 37 años, pero no tolero más abusos"

Zoila Puello también se refirió a su historial en RTVD, asegurando que, en casi cuatro décadas de trabajo en la emisora estatal, nunca ha pedido la cancelación de un empleado.

"A mí me duele que un empleado pierda su trabajo, porque lleva comida a su casa, paga medicinas, ayuda a su familia. Por eso nunca he pedido que cancelen a nadie, aunque me hayan irrespetado".

Sin embargo, advirtió que esta situación ha llegado a un límite: "No tolero más abusos. No soy una persona de pleitos, pero cuando se trata de respeto, yo me hago sentir", concluyó.

Te puede interesar Transformación tecnológica y diversidad de contenidos: 71 años de RTVD

La periodista pidió comprensión a su audiencia por no haber realizado su programa este lunes, y confirmó que retomará el espacio este martes en su nuevo horario de 1:30 a 2:30 p.m. mientras espera que se regularice el trato a los productores del canal.