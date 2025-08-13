Pareja de influencers muere en trágico suceso tras caer por un acantilado

Los reconocidos influencers canadienses Stacey Tourout y Matthew Yeomans, creadores del canal de YouTube Toyota World Runners, fallecieron el pasado jueves 7 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

Una tragedia ha sacudido a la comunidad de aventuras al aire libre y fanáticos del todoterreno. Los reconocidos influencers canadienses Stacey Tourout y Matthew Yeomans, creadores del canal de YouTube Toyota World Runners, fallecieron el pasado jueves 7 de agosto tras un accidente con vuelco mientras practicaban actividades todoterreno en una zona remota cerca de Trout Lake, en la provincia de Columbia Británica.

El equipo de búsqueda y rescate de Kaslo (Kaslo SAR) informó que la operación para llegar al sitio del siniestro fue particularmente difícil debido a la altitud, el acceso remoto y la escasa luz diurna.

Al llegar, los rescatistas encontraron a un hombre sin vida dentro del vehículo volcado y a una mujer herida y desorientada a cierta distancia. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció horas después.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente sus identidades, múltiples medios locales y personas cercanas a la pareja han asegurado que se trata de Tourout y Yeomans. La causa exacta del accidente permanece bajo investigación.

Stacey y Matthew eran ampliamente reconocidos por su canal de YouTube Toyota World Runners, lanzado en enero de 2020, donde compartían sus aventuras y exploraciones todoterreno a bordo de vehículos Toyota modificados.

Con más de 200 mil suscriptores y cerca de 18 millones de visualizaciones en 345 videos, habían logrado construir una comunidad sólida y apasionada. En Instagram, su cuenta sumaba más de 74 mil seguidores.

La noticia ha provocado una oleada de conmoción en la comunidad de exploradores y amantes del off-road. Colin Stuart, creador del canal Dirt Theory y amigo cercano de la pareja, quien estuvo presente en el momento del accidente, declaró que hizo “todo” lo posible por salvarlos. Los describió como una “gran inspiración para la comunidad”.

Más

En redes sociales, Colleen Tourout , madre de Stacey, compartió un emotivo mensaje pidiendo mantener a ambas familias en pensamientos y oraciones. “Es un devastador final para una increíble historia de amor”, escribió.

, madre de Stacey, compartió un emotivo mensaje pidiendo mantener a ambas y oraciones. “Es un devastador final para una increíble historia de amor”, escribió. Stacey Tourout y Matthew Yeomans dejan un legado de aventura, pasión por la naturaleza y conexión humana que seguirá inspirando a miles de seguidores alrededor del mundo.