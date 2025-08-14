Psicólogo le responde a la exministra Janet Camilo "La verdadera belleza se basa en amarse"

El psicólogo y preparador de modelos, Juan Rojas, en respuesta a Janet Camilo, habló de fomentar espacios donde la belleza se entienda como la combinación de autenticidad y inteligencia. ( FUENTE EXTERNA )

Ante el gran debate surgido a raíz de las declaraciones de la exministra de la Mujer Janet Camilo, en torno a la reciente edición del certamen Miss República Dominicana Universo, al considerar que la selección de las candidatas no representa la diversidad y belleza del país, el psicólogo Juan Rojas habló al respecto.

Rojas, quien se dedicó por más de 30 años en el mundo del modelaje con su agencia, consideró que un comentario que reduzca el valor de una persona a una simple evaluación estética no solo es injusto, sino que además puede afectar la autoestima y la salud emocional.

"La forma en que nos expresamos tiene un impacto directo en cómo las personas se perciben a sí mismas y en la imagen que proyectamos como sociedad", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/janet-camilo-ministrajpg-whatsapp-image-2023-05-31-at-84718-am-853f81bb.jpeg La exministra de la Mujer Janet Camilo.

Recordó que en general, la verdadera belleza se basa en amarse, respetarse, valorarse y aceptarse, no en ajustarse a un patrón físico subjetivo o impuesto por terceros.

"Como psicólogo general sanitario colegiado, considero que cada ser humano posee cualidades, características y virtudes únicas que van mucho más allá de cualquier estándar estético impuesto", dijo en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/whatsapp-image-2025-08-14-at-202017d7408e8a-46bc9b81.jpg El psicólogo Juan Rojas.

Según su experiencia profesional, cuando una persona, especialmente con visibilidad pública, emite juicios despectivos sobre la apariencia física de otros, es importante analizar lo que hay detrás de ese mensaje.

"Desde la psicología, este tipo de comentarios puede reflejar frustraciones personales, inseguridades o la necesidad de llamar la atención mediante la descalificación ajena, esto es preocupante, ya que perpetúa estereotipos y fomenta la discriminación".

Manifestó que, en cualquier proceso de selección, ya sea en certámenes, audiciones, evaluaciones o actividades públicas, el criterio debería promover la inclusión, la diversidad y el reconocimiento de la belleza en todas sus expresiones.

"Esto implica respetar y valorar las diferencias de rasgos, tonalidades de piel, contexturas y estilos", resaltó el experto en salud mental.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/15/jennifer-ventura-miss-barahonajpg-whatsapp-image-2025-08-11-at-120738-am-fbd53f8a-focus-005-022-896-504-39ff11c4.jpg Jennifer Ventura, Miss Barahona, es la nueva Miss RD Universo.

El experto en modelaje anunció su retiro de los escenarios en 2022 para dedicarse a la psicología. "Me retiro, me retiro de las pasarelas y del modelaje, cierro mi escuela", expresó en ese año satisfecho del deber cumplido.

La formación profesional de juan Rojas se basa en tres licenciaturas realizadas en la Universidad UTE: Psicología Mención Clínica, Psicología Organizacional y en Derecho. Además, tiene está certificado como coach en España.