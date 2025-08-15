La verdad detrás del video viral de los supuestos hijos de Luis Miguel cantando

Un video que circula en redes sociales, de los supuestos hijos de Luis Miguel cantando, ha generado revuelo en redes sociales entre los fanáticos del artista mexicano. ( FUENTE EXTERNA )

En los últimos días, un video que circula en redes sociales ha generado revuelo entre los fanáticos de Luis Miguel.

En las imágenes, dos jóvenes con un sorprendente parecido físico y vocal al "Sol de México" interpretan la emblemática canción "Tengo todo excepto a ti". Rápidamente, internautas comenzaron a asegurar que se trataba de Miguel y Daniel, los hijos que el cantante tuvo con la actriz Aracely Arámbula.

Sin embargo, todo ha sido un malentendido. Los jóvenes del video no son los descendientes del astro mexicano, sino dos imitadores (hermanos) chilenos que participaron en el reconocido reality musical Mi nombre es.

El más parecido a Luis Miguel, tanto en timbre de voz como en rasgos, es Brahiron Chávez, conocido artísticamente como Bray On, quien en el programa interpretó clásicos como "Ayer" o "Suave".

Su talento lo llevó a coronarse como ganador de la primera temporada en mayo de 2025, recibiendo elogios del jurado y del público.

Bray On ha compartido escenario en varias ocasiones con su hermano Bastian, cuya voz y estilo también evocan al intérprete de "La incondicional".

El dúo terminó de alimentar la confusión en redes, donde abundaron comentarios como "Cantan igual a su padre" o "El talento de la familia se mantiene".

Lejos de los reflectores

Luis Miguel y Aracely Arámbula iniciaron su mediática relación en 2005. En enero de 2007 nació su primer hijo, Miguel, y en 2009 llegó Daniel.

Desde entonces, la actriz ha sido firme en su decisión de protegerlos de la exposición pública, evitando mostrar sus rostros en medios o redes sociales.

En las escasas imágenes compartidas por Arámbula, los niños aparecen de espaldas, de perfil o en tomas cerradas. Esta discreción ha contribuido a que cualquier parecido con el artista despierte especulaciones, como ocurrió con el video viral.

