Matan a la creadora de contenido y bailarina dominicana Ariela “la Langosta”

Las noticia de que muere la influencer dominicana Ariela “la langosta” fue confirmada por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido dominicana y popular figura de redes sociales, conocida como Ariela "la Langosta", murió mientras iba de camino a su residencia tras recibir múltiples impactos de bala en Nueva Jersey.

El trágico evento ocurrido en la madrugada del domingo 17 de agosto ha causado una gran conmoción en la comunidad y en el ámbito artístico.

En redes sociales circulan imágenes de una Mercedes-Benz G-Class negra con el cristal lateral del conductor destrozado.

La policía ha iniciado una exhaustiva investigación para determinar las causas del crimen e identificar a los responsables. En el marco de estas diligencias, Nata Cartier, quien ha sido señalado como la pareja sentimental de la víctima, fue detenido para ser interrogado. Las autoridades buscan esclarecer su posible conexión con el asesinato y con actividades ilícitas.

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en redes sociales y en la comunidad latina en Estados Unidos, donde amigos, colegas y seguidores expresaron su tristeza con mensajes de despedida y condolencias.

El rapero Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández) compartió varias historias en Instagram lamentando la muerte de Ariela. El artista destacó que “no existe un corazón más lindo” y expresó su amor hacia la dominicana, quien apareció en el videoclip de su canción Wapaee.

La creadora de contenido y mesera contaba con más de medio millón de seguidores en su red social Instagram .

en su red social . Horas antes de conocerse su deceso, Ariela compartió videos en Instagram disfrutando de una salida nocturna en el club Ikon de Nueva York, donde se le veía sonriente y acompañada de amigas.