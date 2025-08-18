Papá Retro, reconocido personaje urbano de San Cristóbal, muere tras presunto ataque a tiros

La noticia de que Muere Papá Retro fue confirmada en su cuenta de Instagram, donde superaba los 239 mil seguidores. ( FUENTE EXTERNA )

Papá Retro, una conocida figura de la escena urbana murió este domingo, a consecuencia de las graves heridas sufridas en un incidente con arma de fuego ocurrido el pasado viernes.

De acuerdo con medios locales, el trágico suceso tuvo lugar en el sector de Lavapiés, donde presuntamente Angel Luis Abad, nombre de Papá Retro, habría sido víctima de un ataque que lo dejó en estado crítico.

A pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse, y su fallecimiento ha sido confirmado en su cuenta de Instagram, donde supera los 230 mil seguidores.

Las autoridades aún no han ofrecido un informe oficial sobre el caso, pero se espera que la investigación en curso pueda arrojar luz sobre los hechos y determinar las razones detrás del suceso.

De acuerdo con sus seguidores Papá Retro era reconocido en redes por su carisma y autenticidad, que lo convirtieron en un referente de la moda boutique.

"Más allá de su negocio, inspiró a numerosos jóvenes emprendedores y se ganó el respeto de la comunidad urbana por su calidad humana y su generosidad", se asegura.

Honras fúnebres

En las historias de Instagram del fallecido se informó que su velatorio se realizará este lunes en la funeraria Savica, en San Cristóbal.