El prometido de Taylor Swift diseñó el anillo de compromiso de diamantes que le entregó a la artista

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro

    Expandir imagen
    El prometido de Taylor Swift diseñó el anillo de compromiso de diamantes que le entregó a la artista
    El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, se comprometieron fue diseñado por su prometido. (INSTAGRAM / TAYLOR SWIFT)

     El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

    Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

    El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

    Expandir imagen
    Infografía

    Swift y Kelce anunciaron este martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de "Love Story" o un primer plano del anillo de compromiso.

    Más

    • La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el pódcast 'New Heights' que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason
    TEMAS -

