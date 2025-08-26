Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce: así fue la pedida de mano

La cantante Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast New Heights que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta 'insensata' porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Próximo álbum

Su compromiso se produce con el anuncio de su próximo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial The Eras Tour.

