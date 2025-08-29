Con mariachis y bikinazos: así fue la despedida de soltera de Selena Gómez en México

Selena Gómez celebró su despedida de soltera en Los Cabos, México. ( FUENTE EXTERNA )

Selena Gómez pronto se convertirá en una mujer casada. Tras comprometerse con el productor musical Benny Blanco el pasado mes de diciembre, la pareja llegará al altar en septiembre. Pero antes la cantante celebró su despedida de soltera por todo lo alto.

La exestrella de Disney fue sorprendida por sus amigas con un viaje a Los Cabos, México. La fiesta comenzó con unos mariachis cantándole en la entrada del hotel. En fotos publicadas en su cuenta de Instagram, pueden verse unos globos que formaban "Sra. Levin", el apellido de su prometido, como parte de la decoración.

Durante el fin de semana, Selena y sus amigas aprovecharon el buen clima para disfrutar de actividades al aire libre.

Se les vio paseando en bote, tomando el sol, bailando y preparando cócteles. También compartieron momentos más tranquilos, como ver una película o disfrutar de una cena a la luz de las velas en la playa.

Lo que realmente destacó en esta despedida fue la cercanía entre Selena y sus amigas. Después de varios años en la industria, Selena ha mantenido relaciones cercanas con un grupo selecto de personas, y esta celebración fue una forma de reforzar esos lazos.

"Este viaje ha sido un recordatorio de lo que realmente importa", dijo la cantante en sus redes sociales.

Su relación

La relación de Selena y Benny, que comenzó como una amistad profesional gracias a su colaboración en Lose You to Love Me, se hizo pública en diciembre de 2023.

Un año después, en diciembre de 2024, Selena sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el productor, compartiendo fotos de su anillo en redes sociales.

La pareja tiene planes de casarse en septiembre de este año. Aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio, se sabe que la boda se celebrará en Montecito, California, y durará dos días.

Según el Daily Mail, los invitados no solo han recibido las invitaciones, sino también una peculiar indicación: deben llevar maletas de viaje, lo que sugiere que la celebración será un evento de fin de semana, lleno de sorpresas y momentos especiales.

